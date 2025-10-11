Hoàng thành Thăng Long rực rỡ trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới

Tối 10/10, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất.
Lễ khai mạc diễn ra tại sân khấu trung tâm, với các tiết mục nghệ thuật giao thoa văn hóa kết hợp trình chiếu 3D Mapping, tạo nên không gian hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết.
Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Tổng Bí thư – bà Ngô Phương Ly; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị khách quốc tế và đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh : "Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, sức mạnh đoàn kết quốc tế, cùng nhau sẻ chia trước thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu vốn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu, đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa."
Trong bài phát biểu có nhiều điểm tương đồng với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh, Hà Nội từ lâu đã là cầu nối văn hóa – nơi truyền thống giao thoa cùng tinh thần sáng tạo.
Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức đặc biệt rực rỡ sắc màu, biểu trưng cho sự chung tay của các quốc gia trong việc tạo nên kiệt tác tinh hoa của nghệ thuật thủ công thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội và các tổ chức quốc tế đã thực hiện nghi thức đặc biệt, mở đầu cho lễ khai mạc trang trọng và ý nghĩa.
Buổi lễ mang đến sự hòa quyện giữa các tiết mục nghệ thuật giao thoa văn hóa và trình chiếu 3D Mapping, tạo nên không gian hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết.Toàn bộ chương trình được dàn dựng trong không gian ba chiều sống động, truyền đi thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.”
Màn trình diễn hoành tráng “Một vòng Việt Nam” mở màn cho Lễ hội Văn hóa Thế giới, mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu, khởi đầu hành trình khám phá và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua các vùng miền.
Với điệu múa “Hoa Anh Đào”, các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản đã mang đến hơi thở mùa xuân trong trẻo và thuần khiết, như một lời chào tinh tế giới thiệu vẻ đẹp và tinh hoa văn hóa của đất nước Mặt Trời mọc.
Điệu múa dân gian Luang Prabang do Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn đã gửi tới khán giả lời chào nồng ấm và thân thiện. Tiết mục là sự hòa quyện giữa giai điệu truyền thống của nhạc cụ “Khan” và những động tác uyển chuyển, lan tỏa tinh thần mến khách, đoàn kết và tự hào dân tộc của đất nước Lào.
Bên cạnh nghi thức đặc biệt, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy… cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, qua đó tôn vinh và làm nổi bật bản sắc văn hóa của các quốc gia.
Tiếp nối dòng chảy văn hóa thế giới, tiết mục nghệ thuật đến từ Mông Cổ mang đến sắc màu đặc trưng của vùng thảo nguyên bao la. Hình tượng đại bàng kiêu hãnh được khắc họa sinh động, thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng và mạnh mẽ trong nếp sống và tâm hồn của người dân Mông Cổ.
Đêm khai mạc khép lại bằng tiết mục We Are The World lan tỏa thông điệp hữu nghị, đoàn kết và hòa bình.