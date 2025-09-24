Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sắp được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay

(VTC News) -

Chiều 23/9, TP Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Lễ hội là sự kiện văn hóa lớn đầu tiên của TP Hải Phòng sau sáp nhập, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hoá Thế giới Nguyễn Trãi;

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 còn là dịp để vinh danh, quảng bá Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Theo kế hoạch, Lễ hội năm nay dự kiến được tổ chức từ ngày 1/10-12/10 với nhiều hoạt động văn hoá – nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Năm nay, Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp nhưng vẫn đảm bảo đúng với nghi thức truyền thống.

Tại khu di tích Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ca, múa nhạc, xiếc và nghệ thuật thị giác 3D mapping-layer mapping… hiện đại, hoành tráng, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương, trên mảnh đất Vạn Kiếp.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng - thông tin tại buổi họp báo.

Tuần Văn hóa, Du lịch và xúc tiến Thương mại diễn ra trong 9 ngày từ ngày 4/10 - 12/10, dự kiến có gần 10 làng nghề truyền thống tham gia, trưng bày hơn 200 sản phẩm nông sản OCOP tiêu biểu của Hải Phòng… Đồng thời bố trí 6 điểm chụp ảnh, checkin theo các chủ đề: Bản giao hoà biển và hoa; Ga Hải Phòng - Hành trình làng nghề; Hải Phòng vươn ra biển lớn; Dấu Bạch Đằng; Hải Phòng - Điểm đến miền di sản; Không gian trải nghiệm di sản. 1 bốt Trạm thông tin giới thiệu các điểm di sản thế giới của phía Tây Hải Phòng và sơ đồ tuyến tham quan tại Lễ hội.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, tại Lễ hội sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch mới theo 3 chủ đề: Tour trải nghiệm “Một hành trình 05 điểm đến Di sản thế giới”; Tour trải nghiệm “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm”, Tour “Khám phá Di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Du khách sẽ có dịp được khám phá, tìm hiểu 5 điểm di tích tiêu biểu: chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương thuộc Quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Trọng tâm của Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 7/10 (tức ngày 16 tháng 8 âm lịch) với chuỗi hoạt động: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025; Khai hội mùa Thu năm 2025, chào mừng, tuyên truyền, quảng bá sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Tinh hoa miền di sản” và Lễ khai ấn Đức Thánh Trần.

Thông qua các hoạt động tại Lễ hội, giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, xúc tiến du lịch, thương mại, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc và thành phố; định hướng xây dựng Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.