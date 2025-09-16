VAMA trấn an khách mua ô tô mới trước lộ trình cấm xe gây ô nhiễm của Hà Nội

Chia sẻ thông tin với báo chí chiều 15/9, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, nhiều khách hàng đang lo ngại về tương lai của việc sử dụng xe ô tô tại Hà Nội.

Đa số ý kiến khách hàng băn khoăn liệu chiếc xe đang sử dụng hoặc dự định mua có bị cấm lưu hành trong nội đô hay không? Sắp tới, theo quy định của chính quyền địa phương thì những loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch/động cơ đốt trong (ICE) nào là đối tượng bị hạn chế? Một số khách hàng tỏ ra ngần ngại trong việc mua xe mới.

Xe ô tô mới sản xuất và lắp ráp từ năm 2022 đều đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 nên không thuộc đối tượng bị hạn chế đi vào vùng phát thải thấp của Hà Nội. (Ảnh: Hyundai Thành Công)

Trước đó, ngày 12/7, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường với lộ trình, Hà Nội cấm xe máy xăng đi vào Vành đai 1 từ 1/7/2026, đi vào Vành đai 2 từ 01/01/2028 và tiếp tục mở rộng áp dụng ở Vành đai 3 từ năm 2030.

Ngày 28/8, UBND TP. Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy định vùng phát thải thấp (Low Emission Zone – LEZ). Trong đó, ở những khu vực thuộc vùng LEZ, Hà Nội sẽ cấm lưu thông xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel; cấm xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch; không khuyến khích, hạn chế hoặc cấm ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.

Các mốc thời gian và phạm vi địa bàn thuộc Vành đai 1, 2, 3 áp dụng cũng tương tự như lộ trình cấm xe máy xăng theo Chỉ thị 20.

Chia sẻ thông tin tới báo chí, VAMA khẳng định, chính sách trên không phải là “lệnh cấm” xe ô tô xăng, dầu như một số lo ngại, mà là lộ trình hạn chế dần đối với các phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải.

"Căn cứ vào nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội được đăng tải công khai để lấy ý kiến của nhân dân thì chính sách này sẽ hạn chế dần theo lộ trình và chủ yếu nhắm vào các phương tiện cũ, không đạt chuẩn khí thải.

Mục tiêu là khuyến khích xe sạch, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo khoảng thời gian để người dân thích ứng với những thay đổi. Theo Dự thảo này thì vùng phát thải thấp sẽ được áp dụng chỉ đối với các xe ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4", VAMA cho biết.

"Trong khi đó, toàn bộ sản phẩm ô tô mới của các thành viên VAMA hiện đã đạt chuẩn khí thải mức 5, cao hơn quy định nêu trong dự thảo", VAMA nhấn mạnh.

“Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng mua xe mới hoàn toàn có thể yên tâm, vì xe sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định LEZ”, VAMA trấn an.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5) áp dụng cho ô tô nguyên chiếc mới được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu vào Việt Nam đã được áp dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2022 dựa trên Quyết định 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Bên cạnh đó, VAMA nhấn mạnh kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc chuyển đổi sang phương tiện xanh thường kéo dài 20-25 năm, với nhiều bước trung gian. Thái Lan, chẳng hạn, đặt mục tiêu 100% xe điện vào 2035 và đang trợ giá mạnh cho xe điện; Indonesia dự kiến tới 2040 mới cấm hoàn toàn xe động cơ đốt trong; còn châu Âu và Nhật Bản áp dụng lộ trình khí thải nghiêm ngặt, khuyến khích xe hybrid trước khi chuyển hẳn sang xe điện.

Đại diện hiệp hội cho biết, bên cạnh đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu giảm phát thải, VAMA đang tích cực kiến nghị các chính sách hỗ trợ: phát triển hạ tầng trạm sạc, ưu đãi thuế phí cho xe hybrid và xe điện, đồng thời đề xuất một lộ trình chuyển đổi ổn định theo chu kỳ 5 năm/lần để đảm bảo quyền lợi người dân và sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô.

“Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn xe mới từ các thành viên VAMA, bởi các sản phẩm đều đáp ứng và vượt chuẩn khí thải. VAMA cam kết liên tục cập nhật thông tin chính thức từ cơ quan quản lý để người dân có cơ sở lựa chọn phù hợp”, thông điệp từ hiệp hội nhấn mạnh.

Hiệp hội VAMA hiện quy tụ gần 20 hãng xe đang sản xuất, lắp ráp và kinh doanh tại thị trường Việt Nam, bao gồm những tên tuổi lớn như Toyota, Ford, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Hyundai Thành Công, Kia (Thaco), Mercedes-Benz, BMW, Peugeot, Isuzu, Suzuki, Volkswagen… Đây là những thương hiệu chiếm phần lớn thị phần ô tô trong nước và đều đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 theo quy định hiện hành.

Đối với các loại xe ô tô cũ, nếu không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4, sẽ phải chịu điều chỉnh bởi một số chính sách quản lý kiểm soát khác như việc áp dụng phí và lệ phí…