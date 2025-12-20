Va chạm giữa hai xe máy ở Đồng Tháp, một phụ nữ tử vong

(VTC News) -

Tối 20/12, trên đường Kinh Nổi, đoạn qua ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ và một thiếu niên bị thương nặng.

Hiện trường xảy ra tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, người dân sống ven đường nghe tiếng va chạm mạnh. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một nam thiếu niên khoảng 16 tuổi nằm cạnh xe máy mang biển số Đồng Tháp. Cách đó không xa, một phụ nữ hơn 50 tuổi nằm bên chiếc xe máy còn lại.

Qua kiểm tra, người phụ nữ được xác định đã tử vong tại hiện trường, trong khi nam thiếu niên bị thương nặng và được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy nằm vắt ngang mặt đường, gây cản trở lưu thông và khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Lương Hòa Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Mới đây, vào chiều 6/12, quốc lộ 1A đoạn qua phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy, khiến một phụ nữ 36 tuổi tử vong, giao thông khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Khoảng 16h cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp chạy trên tỉnh lộ 870B hướng từ cụm khu công nghiệp Mỹ Tho ra QL1A. Khi vừa nhập vào tuyến quốc lộ, phương tiện bất ngờ va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đang đi cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng. Người dân lập tức đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại hiện trường tai nạn, hai phương tiện nằm chắn giữa quốc lộ, hàng loạt xe phải di chuyển chậm, gây ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp cùng Công an phường Trung An nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.