Xe tải va chạm xe máy trên Quốc lộ 10, hai cô gái tử nạn

(VTC News) -

Đội CSGT An Hưng (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) đang phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến 2 cô gái trẻ thiệt mạng trên Quốc lộ 10 vào đầu giờ sáng 8/11.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 8/11, tại ngã tư KM 27+800 Quốc lộ 10 (đoạn qua phường An Dương, TP Hải Phòng), ô tô tải mang biển kiểm soát 99B... đi theo hướng Thái Bình - Hải Phòng do tài xế Hoàng Văn Xoá (sinh năm 1999, ở xã Khôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang) cầm lái va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Hai cô gái trên xe máy gồm chị Lò Thị Việt (người cầm lái) và Nền Thị Thu Hà (người ngồi phía sau) đều tử nạn ngay tại hiện trường; xe máy bị hư hỏng. Các nạn nhân sinh năm 2007, người xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Lực lực cảnh sát điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT An Hưng, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy của tài xế nhưng chưa có kết quả.

Khu vực xảy ra tai nạn có nhiều đường giao nhau, các làn đường nhỏ hẹp, mật độ giao thông đông. Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã kiến nghị đơn vị quản lý mở rộng làn đường về phía mép đường và phân lại làn đường để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn có thể xảy ra.

Trước đó, sáng 17/9, tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe đạp khiến nam sinh lớp 6 thiệt mạng.

Theo Công an xã Chấn Hưng, khoảng 10h40 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, trú tại thôn Kỳ Vân, Chấn Hưng, Hải Phòng) lái xe ô tô BKS 88C-189.xx theo hướng từ phía cầu KC2 hướng ra ngã 3 Quán Cháy.

Khi đến khu vực gần trụ sở Đảng uỷ xã Chấn Hưng, ô tô va chạm với cháu H.Q.V (SN 2014, cư trú tại thôn Hùng Hưng, xã Chấn Hưng) đang lái xe đạp về nhà sau giờ tan học. Vụ tai nạn khiến cháu V. tử vong tại chỗ.