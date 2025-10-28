(VTC News) -

Tổng quan về lá xoài

Báo Dân trí dẫn nguồn trang MedicineNet cho biết, lá xoài (tên khoa học là Mangifera indica) thuộc họ Anacardiaceae. Chúng màu xanh lục đỏ hoặc xanh lục tía khi còn non và chuyển sang màu xanh lục sẫm hơn khi trưởng thành.

Chiết xuất lá xoài đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị nhiều loại bệnh, bao gồm tiểu đường, viêm phế quản, tiêu chảy, hen suyễn, ghẻ, các vấn đề về hô hấp, giang mai và rối loạn tiết niệu.

Lá xoài có rất nhiều lợi ích đối với sức khoẻ

Uống nước lá xoài có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhiều người quen thuộc với trái xoài, nhưng có thể chưa biết rằng lá xoài cũng có thể ăn được và dùng để pha trà, làm chất bổ sung.

Dưới đây là những lợi ích của lá xoài đối với sức khoẻ:

Có đặc tính chống viêm

Nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng của lá xoài xuất phát từ đặc tính chống viêm của hợp chất mangiferin. Trong khi viêm là phản ứng miễn dịch bình thường của cơ thể, viêm mạn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác nhau. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, đặc tính chống viêm của lá xoài có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Trong một nghiên cứu, chiết xuất lá xoài được dùng cho chuột với liều 5 mg/kg (tương đương 2,3 mg/pound) giúp chống lại các dấu hiệu sinh học của stress oxy hóa và viêm nhiễm trong não được tạo ra nhân tạo. Mặc dù kết quả này đầy hứa hẹn, vẫn cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trên con người để xác nhận tác dụng tương tự.

Lá xoài có thể bảo vệ chống tăng mỡ

Chiết xuất lá xoài có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát béo phì, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa nhờ tác dụng can thiệp vào quá trình chuyển hóa chất béo. Nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá xoài ức chế sự tích tụ mỡ trong tế bào mô. Một nghiên cứu khác trên chuột ghi nhận rằng các tế bào được xử lý bằng chiết xuất lá xoài có lượng chất béo tích tụ thấp hơn và hàm lượng adiponectin cao hơn.

Adiponectin là protein truyền tín hiệu tế bào quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo và điều hòa lượng đường trong cơ thể. Mức adiponectin cao hơn có thể giúp bảo vệ chống béo phì và các bệnh mạn tính liên quan. Trong một nghiên cứu trên chuột mắc béo phì, những con được cho uống trà lá xoài bên cạnh chế độ ăn nhiều chất béo có ít mỡ bụng hơn so với những con chỉ ăn chế độ ăn nhiều chất béo.

Tăng cường mạch máu

Lá xoài có đặc tính hạ huyết áp, giúp tăng cường mạch máu và điều trị chứng giãn tĩnh mạch.

Tăng cường sức khỏe làn da

Lá xoài có đặc tính chống oxy hóa có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa da, tăng sản xuất collagen và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. Mangiferin, hợp chất trong lá xoài, cũng có thể giúp điều trị bệnh vẩy nến (một tình trạng da gây ra các mảng da khô, ngứa).

Có thể giúp chống lại bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy lá non của cây xoài chứa các chất phytochemical và tannin gọi là anthocyanidin, có thể giúp điều trị tình trạng đường trong máu cao.

Lá chứa hợp chất gọi là 3beta-taraxerol và chiết xuất etyl axetat tác dụng hiệp đồng với insulin để kích hoạt chất vận chuyển glucose loại 4 (protein hỗ trợ vận chuyển glucose đến nhiều mô khác nhau) và kích thích tổng hợp glycogen. Do các yếu tố này, lá xoài có thể giúp điều trị bệnh mạch máu tiểu đường và bệnh võng mạc tiểu đường.

Thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa

Uống nước lá xoài có tác dụng như thuốc bổ dạ dày, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh về dạ dày như loét dạ dày và rối loạn tiêu hóa.

Có thể có đặc tính chống ung thư

Các polyphenol trong lá xoài bao gồm gallotannin, axit phenolic, quercetin và mangiferin có tác dụng phòng ngừa đối với nhiều loại ung thư do đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của chúng.

Cách nấu lá xoài giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol

Cách nấu lá xoài để tối ưu lợi ích sức khỏe:

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, để tận dụng tối đa các lợi ích từ lá xoài, cần thực hiện đúng cách nấu:

Chuẩn bị: Chọn lá xoài non, rửa sạch để loại bỏ tạp chất.

Nấu nước lá xoài: Đun sôi 10-15 lá xoài với 1 lít nước trong 10-15 phút. Sau đó, để nguội và lọc lấy nước.

Liều lượng: Uống 1-2 ly nhỏ (150-200 ml) mỗi ngày vào buổi sáng hoặc tối, không nên uống quá nhiều để tránh tác dụng phụ.

Lưu ý, người bị bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Có thể thấy, nước lá xoài là phương pháp tự nhiên, dễ thực hiện để hỗ trợ kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa béo phì.

Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả của lá xoài nhờ chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có lợi. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, cần kết hợp sử dụng lá xoài với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục thường xuyên.