(VTC News) -

Lá ổi chứa hoạt chất gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, trong các bài thuốc dân gian, lá ổi là nguyên liệu không quá xa lạ. Sở dĩ lá ổi có tác dụng trị bệnh là nhờ vào thành phần chất chống oxy hóa đa dạng và dồi dào như polyphenol, tannin, carotenoid, flavonoid.

Không dừng lại đó, lá ổi còn chứa nhiều khoáng chất kali, các vitamin A, C và đặc biệt là hoạt chất berberine. Các thành phần hóa học này giúp lá ổi có công dụng cân bằng tiêu hóa, cải thiện tim mạch, tăng cường miễn dịch.

Nước lá ổi khô mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Nước lá ổi khô có tác dụng chữa bệnh gì?

Lá ổi có nhiều tác dụng, đặc biệt trong điều trị tiêu chảy. Bên cạnh đó, ít người biết rằng lá ổi cũng có nhiều lợi ích với sức khoẻ. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài chỉ ra những lợi ích chữa bệnh của lá ổi khô như sau:

Tốt cho người tiểu đường

Trong y học cổ truyền lá ổi khô được sử dụng cho các trường hợp bệnh nhân tiểu đường vì loại thuốc thảo dược này có tác dụng rất tốt trong việc hạ đường huyết. Sau khi đi vào cơ thể bệnh nhân tiểu đường, nó có thể làm giảm hiệu quả lượng đường trong cơ thể.

Tuy nhiên, uống lá ổi khô không thay thế được thuốc điều trị tiểu đường nó chỉ là một trong các biện pháp hỗ trợ giúp người bệnh thoải mái, do đó người bệnh tiểu đường không được bỏ thuốc điều trị.

Điều trị chứng khó tiêu và giảm cân

Lá ổi khô có hàm lượng chất xơ rất cao, khi chất xơ đi vào cơ thể sẽ có tác dụng đào thải lượng lớn cặn bã và mỡ thừa. Do đó, việc sử dụng lá ổi một cách khoa học có thể chữa chứng khó tiêu do thức ăn tích tụ, đồng thời cũng rất hiệu quả trong việc giảm cân.

Bổ sung vitamin: Các nghiên cứu cho thấy uống lá ổi khô hàng ngày có thể làm tăng các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Một số bài thuốc đông y còn sử dụng lá ổi khô như một loại nước uống giải rượu. Tuy nhiên, điều này chưa được khoa học chứng minh tính xác thực.

Chống lão hóa

Các chuyên gia cho rằng trong lá ổi khô có chất chống oxy hóa rất tốt. Theo các nghiên cứu hiện nay lá ổi không chỉ có thể chống oxy hóa mà còn có hiệu quả ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của các đốm đen hoặc tàn nhang, tăng cường khả năng chống lại tia cực tím của da.

Cải thiện tình trạng tiêu chảy

Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng chiết xuất lá ổi có đặc tính làm se, chống co thắt và kháng khuẩn, giúp giảm tiêu chảy (cấp tính hoặc mãn tính), đau bụng và các vi sinh vật gây tiêu chảy.

Giảm mỡ máu

Trong lá ổi khô giàu chất xơ hòa tan như pectin và vitamin C. Chất xơ hòa tan giúp đào thải cholesterol qua phân, làm giảm sự hấp thụ và giảm nồng độ cholesterol trong máu. Ngoài ra, vì lá ổi khô có chứa chất chống oxy hóa nên giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol LDL và duy trì mức cholesterol HDL tốt.

Điều hòa huyết áp

Lá ổi khô giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, giúp hạ huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu và cải thiện chức năng mạch máu. Nó cũng chứa kali, một khoáng chất thúc đẩy bài tiết natri qua nước tiểu, cũng giúp điều hòa huyết áp.

Tuy nhiên, cũng giống như lá ổi khô tốt với người bệnh tiểu đường thì lá ổi khô không thể thay thế thuốc điều trị huyết áp và người bị huyết áp cao không tự ý bỏ thuốc để uống lá ổi khô trị bệnh.

Giảm đau bụng kinh

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ lá ổi có thể giúp giảm cường độ đau bụng kinh vì nó có đặc tính giảm đau và làm dịu cơn đau.

Phòng ngừa ung thư

Có nhiều nghiên cứu về việc chiết xuất lá ổi có đặc tính chống oxy hóa và chống khối u và có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Trên thực tế chưa có báo cáo khoa học nào khẳng định lá ổi khô có thể chữa ung thư. Vì vậy việc uống lá ổi khô để chữa ung thư thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ.

Nhìn chung, sử dụng nước lá ổi khô hàng ngày trong việc duy trì sức khỏe của mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người. Tốt nhất nên điều chỉnh liều lượng và tần suất uống theo tình trạng của bản thân trước khi sử dụng.

Bạn nên sử dụng nước lá ổi khô trong vòng một tháng rồi nghỉ một thời gian mới dùng lại. Đối với các trường hợp có bệnh nền tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn để được tư vấn, tránh trường hợp tự ý sử dụng gây các tác dụng phụ không mong muốn.