Tử hình kẻ sát hại vợ và 3 người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk

Ngày 21/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, trú phường Ea Kao) mức án tử hình về tội Giết người; 9 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận.

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H. Do Thuận nghiện ma túy, bà Trần Thị D (mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu ngoại về nhà mình tại phường Thành Nhất để sinh sống.

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ vì cho rằng bị đối xử tệ bạc. Trước khi ra tay, Thuận chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe thồ đến trước nhà bà D.

Rạng sáng ngày 13/9, khi anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.) vừa mở cổng nhà, Thuận dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Thuận tiếp tục dùng dao sát hại chị H. và bà D. khi các nạn nhân chạy ra hô hoán. Tiếp đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P (13 tuổi, con riêng của chị H.). May mắn, cháu P. đã leo tường, chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời.

Đối với con chung của Thuận và chị H. là cháu M. (3 tuổi), Thuận đã không xuống tay sát hại.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lấy chăn che lại. Sau đó, Thuận lục lấy 6 triệu đồng và điện thoại của bà D. rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế, cướp xe máy và tài sản của một phụ nữ khác.

Đến khoảng 10h ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường 19/5.

Theo kết quả giám định pháp y các nạn nhân (chị H., bà D., anh N.) đều tử vong do đa vết thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.