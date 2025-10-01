'Tử chiến trên không' phục dựng chiếc máy bay bị cướp, cảnh rung lắc tốn tiền tỷ

(VTC News) -

Dựa trên cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật từng xảy ra tại Việt Nam sau năm 1975, bộ phim Tử chiến trên không tái hiện phi vụ tấn công máy bay do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Nhóm không tặc khống chế một chuyến bay dân dụng, áp đảo phi hành đoàn và toàn bộ hành khách.

Giữa tình huống sinh tử, hai nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh) buộc phải phối hợp cùng các thành viên khác chống trả nhóm tội phạm và bảo vệ an toàn cho hành khách, đưa chuyến bay hạ cánh an toàn.

Không chỉ hấp dẫn ở kịch bản giàu tính lịch sử, tác phẩm còn gây chú ý bởi hậu trường kỳ công khi ê-kíp phục dựng gần như nguyên bản chiếc máy bay DC-4.

Ê-kíp "Tử chiến trên không" phục dựng mô hình máy bay DC-4 theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật.

Được biết, mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Chỉ có lối đi ở giữa các hàng ghế là được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim và thực hiện các cảnh hành động. Mô hình được yêu cầu thiết kế đúng với thời kỳ, màu sắc, kích thước khoang, và đặc biệt là phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau. Để đem được chiếc máy bay DC-4 từ quá khứ về với hiện tại, ekip sản xuất đã tốn rất nhiều thời gian, công sức.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, anh Thái Hoàng Anh Dũng đảm nhận thiết kế bối cảnh cho biết: "Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là nguồn tư liệu về mẫu máy bay DC-4 khá hiếm. Tôi rất lo lắng vì bản thân tôi cũng không có kinh nghiệm gì về thiết kế, hay biết gì về cấu trúc của máy bay. Những mẫu máy bay chúng tôi cần như DC-4 hay DC-3 thì đều rất lâu năm, hư hỏng khá nhiều, nên cũng chỉ tham khảo được một vài linh kiện thôi".

Anh Thái Hoàng Anh Dũng đảm nhận vai trò thiết kế bối cảnh.

Sau nhiều thảo luận thì nhà sản xuất và ê-kíp quyết định sử dụng toàn bộ nội thất của một chiếc máy bay thật. Từng chi tiết, từng con ốc, bộ phận lái, bánh lái, các bảng điều khiển, ghế hành khách, ghế phi công đều được lấy từ chiếc máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an, vận chuyển vào TP.HCM.

Anh Thái Hoàng Anh Dũng cho biết thêm, đạo diễn đặt ra yêu cầu ngay từ đầu là chiếc máy bay phải có khả năng rung lắc cơ học thật chứ không dựa vào kỹ xảo hay đồ hoạ. Sau khi tính qua rất nhiều phương án, ekip đi đến kết quả là sử dụng hệ thống trục xoay.

Đặt mô hình máy bay ở giữa trục, có các bánh răng để máy bay có thể rung lắc theo bàn nâng bánh răng. Ngoài ra, còn cần 10 người đứng bên ngoài hỗ trợ đẩy kéo, xoay thân máy bay để thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu.

Toàn bộ nội thất được lấy từ một chiếc máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an, vận chuyển vào TP.HCM.

Theo anh Thái Hoàng Anh Dũng, máy bay có tổng chiều dài là 24 mét, đường kính gần 4 mét. Kích cỡ tưởng chừng khá lớn nhưng khi đặt máy và sắp xếp diễn viên vào thì lại rất hẹp, quay phim không thể đứng quay bên trong được, vì thế cần những cú máy có tay máy rất dài và đưa từ bên ngoài vào để thực hiện. Các thiết bị đều nhỏ gọn, khiêm tốn và diễn viên cũng phải tập trung tối đa để tránh va chạm vào máy quay.

Khi quay phim, không chỉ có mỗi chiếc máy bay trên bàn nâng mà còn có diễn viên, quay phim, ê-kíp có tới 50, 60 người. Nếu xảy ra một trục trặc nhỏ thôi cũng cực kỳ nguy hiểm. Khi đoàn phim thử nghiệm cảnh khi máy bay nghiêng hẳn 1 bên, ekip cũng không dám lắc biên độ quá lớn, vì sợ rằng khó có thể trả về vị trí cân bằng được. Từ 30 độ, cứ thế tăng biên độ dần đến 60 độ là cao nhất.

Cảnh rung lắc, chao đảo trên máy bay.

Về mức độ đầu tư cho mô hình quay, đại diện nhà đầu tư - ông Lương Công Hiếu cho biết: “Trong quá trình quay hình, đạo diễn Hàm Trần muốn thực hiện mô hình có thể chao đảo, mất đà như thật khi lựu đạn nổ trên máy bay. Vì vậy, ekip sử dụng hệ thống bánh lăn con quay và những thiết bị chuyên dụng sao cho cảnh quay vừa giống thật, vừa đảm bảo an toàn cho các diễn viên. Riêng các phân đoạn máy bay chao đảo và lao xuống cần được đầu tư hơn 1 tỷ đồng".

Nhớ lại cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy mô hình bay được hoàn thiện, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ. Lần đầu tiên ra set để chiêm ngưỡng và ngồi lên mô hình máy bay lúc đó, cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, thích thú. Đặc biệt, mô hình còn có khả năng chao đảo, mất đà như thật khi lựu đạn nổ trên máy bay, giúp khán giả cảm nhận được không khí căng thẳng và đầy nguy hiểm".

Đạo diễn Hàm Trần và diễn viên Thái Hoà trên set quay.

Dàn diễn viên Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Ma Ran Đô, Xuân Phúc đều bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên được làm việc trong một bối cảnh phim dựng hoàn toàn từ một chiếc máy bay. Trước khi bấm máy, họ phải liên tục tập luyện cả trong khoang máy bay lẫn tại phòng tập để có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Với Kaity Nguyễn, trải nghiệm càng đặc biệt hơn khi cô gần như quên mất mình đang đứng trên mô hình. Mỗi khi bước vào khoang và cánh cửa đóng lại, Kaity có cảm giác như đang thực sự ở trên một chuyến bay, chỉ còn 75 phút để sinh tồn.

Chính sự tái hiện bối cảnh chân thật này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, giúp các diễn viên dễ dàng nhập vai, đem đến thước phim nghẹt thở, kịch tính.