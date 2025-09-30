Mỹ nam phản diện 'Tử chiến trên không': Tôi lệch khớp vai vì cảnh hành động

(VTC News) -

Tử chiến trên không đang là phim điện ảnh nhận được nhiều quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Phim tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế.

Trong đó nhân vật Tí, một trong bốn thành viên nhóm không tặc, do diễn viên Võ Điền Gia Huy thủ vai gây chú ý. Nhân vật này được khắc họa gai góc trong những pha hành động nghẹt thở, nhưng cũng cho thấy số phận và hoàn cảnh sống đáng thương để dẫn đến con đường phi pháp.

Trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Võ Điền Gia Huy nói đây là vai diễn khiến anh dồn 100% sức lực để diễn xuất.

- Cảm xúc của Võ Điền Gia Huy ra sao khi “Tử chiến trên không” đang nhận được phản hồi tốt từ khán giả?

Tôi vinh dự và biết ơn trước sự ủng hộ mà khán giả dành cho đoàn làm phim, cho nhân vật Tí. Đây thực sự là cột mốc đáng nhớ với hành trình làm nghề. Biết ơn đạo diễn Hàm Trần tin tưởng để tôi trở thành mảnh ghép thú vị trong Tử chiến trên không - bộ phim mà khán giả sẽ nhìn thấy được ở đó sự nỗ lực và lao động nghiêm túc của những người làm nghệ thuật.

- Khi biết được đạo diễn Hàm Trần tin tưởng giao vai, anh áp lực điều gì?

Tôi cảm thấy hào hứng vì đây là dự án thú vị, nhất là khi được tiếp tục hợp tác với đạo diễn Hàm Trầm sau Tiệm ăn của quỷ. Nhờ có kinh nghiệm làm việc từ trước, lần này chúng tôi càng ăn ý hơn. Trước khi bắt đầu bộ phim này, tôi cũng vừa tham gia một dự án điện ảnh quốc tế (Skin of Youth - Ồn ào tuổi trẻ) với nhiều cảnh hành động nặng đô, nên có thêm sự chuẩn bị về mặt kỹ năng.

Điều tôi áp lực nhất chính là việc khán giả có cảm nhận được chiều sâu tâm lý nhân vật hay không, bởi đây là vai phản diện. Với tôi, nhân vật phản diện cũng có nội tâm, cũng biết vui buồn, đối diện với những sợ hãi, tổn thương và cũng mang tính người. Vì vậy, làm sao để khán giả đồng cảm được với những gì nhân vật trải qua là thách thức rất lớn.

Võ Điền Gia Huy là phản diện điển trai nhất "Tử chiến trên không".

- Quá trình xây dựng tâm lý cho nhân vật Tí có điều gì đặc biệt hoặc thử thách với anh?

Điều khó nhất với tôi không phải là hiểu nhân vật, vì đây là câu chuyện dựa trên sự kiện có thật, với nhiều thông tin, dữ liệu để mình có thể tìm hiểu, kết hợp cùng với chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn. Điều thử thách nhất đó là làm sao thể hiện được nội tâm tâm lý của Tí chỉ qua ánh mắt, cử chỉ và hành động.

Vì phim thuần hành động, thoại ít nên tôi phải tận dụng từng khoảnh khắc để khán giả có thể cảm nhận được sự bối rối, điên cuồng hoặc đôi khi là sợ hãi của kẻ bụi đời, dù đó là kẻ cướp máy bay và bị dồn vào đường cùng.

- Những cảnh hành động trong không gian hẹp như bên trong máy bay rõ ràng không dễ thực hiện. Anh chuẩn bị và tập luyện thế nào để thực hiện những cảnh quay này?

Vì phim không có diễn viên đóng thế, tôi và ê-kíp tập luyện rất kỹ lưỡng từ 1- 2 tháng trước khi bấm máy. Việc tập luyện không chỉ giúp tôi và các diễn viên khác quen với nhịp cơ thể và thoại trong từng phân đoạn, quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho các diễn viên trên hiện trường.

- Cảnh hành động nào khiến anh nhớ nhất vì mức độ khó hoặc vì một kỷ niệm đặc biệt? Phân đoạn để lại ấn tượng nhất với tôi là cảnh đối đầu cùng Ma Ran Đô trong khoang hành khách khi máy bay rung lắc dữ dội. Khi đó chúng tôi vừa phải giữ cho động tác chuẩn xác, vừa điều chỉnh cơ thể theo độ nghiêng và sự rung lắc mạnh trong không gian chật hẹp. Mỗi cú ra đòn hay bước di chuyển đều phải tính toán kỹ để vừa an toàn vừa tạo hiệu ứng chân thực. Ngay cả những phân cảnh quay từ xa, tôi dồn 100% sức lực để diễn xuất. Vì vậy tôi gần như "lập kỷ lục" bị chấn thương nhiều nhất đoàn, đến mức bị lệch khớp vai phải do liên tục va chạm vào thành máy bay vì phải lặp lại động tác nhiều lần. - Anh học được điều gì, kỹ năng hay kinh nghiệm nghề nghiệp từ dự án này? Tôi nâng cao kỹ năng quan sát, điều khiển cơ thể và cảm xúc để từng chi tiết nhỏ cũng lột tả được tinh thần, tâm lý nhân vật trên màn ảnh. Ngoài ra, bộ phim còn giúp tôi rèn luyện khả năng chịu áp lực và tinh thần kỷ luật cao độ. Việc liên tục bung hết năng lượng trong những cảnh quay căng thẳng dạy tôi cách giữ sự tập trung, điều tiết năng lượng, bền bỉ và giữ tinh thần chiến đấu đến cùng.

- Ngoài hành động, thể loại hoặc vai diễn nào là thử thách tiếp theo mà anh muốn chinh phục?

Trong các dự án gần đây, khán giả thường thấy tôi đảm nhận những vai mang màu sắc phản diện, có phần u tối và nặng tâm lý. Thời gian tới, tôi muốn thử thách bản thân ở những vai diễn tươi sáng, mang năng lượng tích cực để tạo sự mới mẻ cho khán giả.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!