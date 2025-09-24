Phim 'Tử chiến trên không' chạm mốc 100 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu

(VTC News) -

Theo thống kê của Box Office Việt Nam, phim Tử chiến trên không đã vượt qua mốc 100 tỷ đồng (tính đến 16h chiều ngày 24/9). Hiện phim vượt Mưa đỏ để dẫn đầu rạp chiếu trong ngày với hơn 104 nghìn vé bán ra/ngày.

Bắt đầu khởi chiếu vào ngày 19/9, Tử chiến trên không nhanh chóng dẫn đầu doanh thu phòng vé ngày. Trong ba ngày cuối tuần vừa qua, bộ phim ghi nhận mức thu 56,3 tỷ đồng, tương ứng 574.508 vé trên 10.525 suất chiếu.

"Tử chiến trên không" vượt mốc 100 tỷ đồng.

Tử chiến trên không (tiếng Anh: Death battle in the air) là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - lịch sử - tội phạm - giật gân, do Hàm Trần làm đạo diễn và Điện ảnh Công an nhân dân đầu tư sản xuất.

Phim lấy cảm hứng từ chuyến bay xuất phát tại Đà Nẵng bị không tặc tấn công vào năm 1978, qua đó đánh dấu đây là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác về chủ đề này.

Mạch phim xoay quanhchuyến bay bị băng không tặc tấn công và khống chế, nhằm cướp máy bay để tẩu thoát ra nước ngoài. Trong tình thế nguy cấp, các phi hành đoàn buộc phải ra tay hành động để chống trả và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đặc biệt, ngoài những giây phút đầy căng thẳng và kịch tính, bộ phim còn khéo léo lồng ghép các yếu tố hài hước, tạo sự thư giãn cho khán giả, giúp họ có những phút giây thăng hoa, nhưng cũng không thiếu những tình huống cảm động.

Phim không chỉ gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi cốt truyện hấp dẫn mà còn vì sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Lợi Trần...

Phim mang đến những giây phút kịch tính.

Với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn, từ những nghệ sĩ kỳ cựu như Thái Hòa, đến các diễn viên trẻ như Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Ma Ran Đô, bộ phim không chỉ gây ấn tượng với khán giả về mặt hành động mà còn về mặt diễn xuất. Mỗi nhân vật đều có sự phát triển rõ rệt trong suốt bộ phim, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm và theo dõi từng tình tiết.

Với kết quả 100 tỷ đồng đạt được chỉ trong chưa đầy 1 tuần công chiếu, Tử chiến trên không đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình với khán giả Việt. Bộ phim này đang thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng, và dự kiến sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khán giả đến rạp trong những tuần tới.