Trực tiếp: Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hình ảnh đẹp tình quân dân Người phụ nữ cùng 3 trẻ nhỏ từ huyện Đan Phượng cũ tới khu vực đường Hùng Vương - Thanh Niên xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Do đi từ sớm không kịp ăn uống, chờ đợi nhiều giờ nên bé gái ngất xỉu. Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, Phòng CSCĐ Công an TP Hà Nội bế cháu bé vào lều bạt y tế để bàn giao cho nhân viên y tế chăm sóc. Thượng úy Lê Văn Ba, Phòng CSCĐ Công an TP Hà Nội lấy bánh, sữa đưa các bé ăn.

Người dân hát vang: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Người dân hát vang: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". (Video: Thành Vĩnh)

Lều bạt dã chiến biến vỉa hè Hà Nội thành ‘khán đài’ đặc biệt xem diễu binh Ngày 27/8, bất chấp mưa lớn kéo dài, nhiều người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm Hà Nội để chờ xem buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80. Trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, những lều bạt dã chiến được dựng sẵn đã trở thành chỗ dừng chân, trú mưa và cũng là “khán đài” đặc biệt cho hàng nghìn người. Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, 10 nhà bạt dã chiến được dựng tại 5 điểm trọng yếu: vườn hoa Tây Sơn, vườn hoa Lê Trực, ngã ba Núi Trúc – Kim Mã, sân ga Hà Nội và khu vực đối diện 14B Lê Trực. Công tác lắp dựng do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với chính quyền phường, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho người dân. Dù chỉ là mái bạt dã chiến, nhưng với cách tổ chức khoa học, gọn gàng, các điểm dựng đều có lực lượng chức năng túc trực bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. “Em cùng nhóm bạn bắt tàu đêm lên Hà Nội, xuống ga lúc trời mưa xối xả. Đang loay hoay tìm chỗ thì thấy ngay nhà bạt căng sẵn trước cửa ga, trên có biển hiệu ‘Nhà bạt phục vụ nhân dân’. Vào trong khô ráo, thoải mái hơn nhiều, bọn em lại có thể ngắm đoàn diễu binh đi qua cung đường này. Em thật sự bất ngờ và xúc động trước sự chuẩn bị chu đáo của thành phố”, bạn Hoàng Ngân, 24 tuổi, ở Hải Phòng chia sẻ. Không chỉ những khán giả từ xa, nhiều gia đình Hà Nội cũng tìm đến nhà bạt như một “điểm trú” an toàn. Chị Nguyễn Bích Lan (26 tuổi, trú ở Thường Tín) có mặt cùng hai con nhỏ từ lúc 4h sáng. Sau cơn mưa dồn dập, chị vội đưa các con vào trong lều để tránh lạnh. “Tôi muốn các con được tận mắt thấy không khí diễu binh. May mắn là có nhà bạt, chứ nếu đứng ngoài mưa chắc chắn các cháu sẽ bị ốm. Đây đúng là một ‘khán đài’ quý giá với những gia đình có trẻ nhỏ như chúng tôi”, chị Lan nói. Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã lắp đặt hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ đại lễ. Tổng số nhà vệ sinh được triển khai bao gồm 612 nhà vệ sinh lưu động và 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí. Những cơ sở này được bố trí tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Ba Đình; các tuyến phố chính như Điện Biên Phủ, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn; Công viên Thống Nhất; các điểm bắn pháo hoa, sự kiện văn hóa lớn. Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay. Theo kế hoạch, hơn 40.000 người sẽ tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm 27/8, đông nghịt người dân che ô, mặc áo mưa đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình chờ xem sơ duyệt diễu binh. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để đón xem màn diễu binh. Người dân căng ô ngồi chật kín vỉa hè phố Trần Phú từ 6h sáng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 27/8 Hà Nội có mưa vừa, mưa to, kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đến chiều mưa sẽ giảm dần. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 28-30°C.