Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/12/2025 - XSST 17/12

XSST 17/12. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 17/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/12/2025 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 17/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số Sóc Trăng các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSST 10/12, kết quả xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 10/12/2025

XSST 10/12, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/12/2025.

- XSST 3/12/2025

XSST 3/12, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 3/12/2025.

- XSST 26/11/2025

XSST 26/11, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 26/11/2025.

- XSST 19/11/2025

XSST 19/11, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 19/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.