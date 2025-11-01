Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 1/11/2025 - XSLA 1/11

XSLA 1/11. Kết quả xổ số Long An hôm nay 1/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 1/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 1/11/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 1/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Thứ 4: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Thứ 5: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- Thứ 6: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Thứ 7: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

