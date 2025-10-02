Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 2/10/2025 - XSAG 2/10

XSAG 2/10. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 2/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 2/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 2/10/2025 - XS đài An Giang ngày 2/10/2025

Xem lại KQXSAG các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSAG 25/9, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 25/9/2025

- XSAG 18/9/2025

- XSAG 11/9/2025

- XSAG 4/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN do đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Long An, TP.HCM, Bình Phước và Hậu Giang mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 2/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.