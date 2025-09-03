Kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/9/2025 - XSAG 4/9

XSAG 4/9. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 4/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/9/2025 - XS đài An Giang thứ Năm ngày 4/9/2025

Xem thêm KQXSAG các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSAG 28/8, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 28/8/2025

XSAG 28/8, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 28/8/2025.

- XSAG 21/8/2025

XSAG 21/8, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 21/8/2025.

- XSAG 14/8/2025

XSAG 14/8, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 14/8/2025.

- XSAG 7/8/2025

XSAG 7/8, kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 7/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng giải được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ Tư: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, TP.HCM và Hậu Giang.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.