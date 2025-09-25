Kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/9/2025 - XSAG 25/9

XSAG 25/9. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả XSAG 25/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 25/9/2025 - XS đài An Giang ngày 25/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

