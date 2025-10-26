Trôi vào cống nước, học sinh lớp 3 tử vong thương tâm

(VTC News) -

Tối 26/10, ông Ngô Tấn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng - xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh tử vong do trôi vào cống nước.

Theo ông Lạc, khoảng 15h cùng ngày, H.M.Đ. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Chu Văn An; trú thôn Tu Gia 2) ra nghịch nước ở mương thoát nước trước nhà.

Khi đang nghịch nước giữa lúc trời mưa to, cháu Đ. không may bị cuốn tuột vào đường cống, dẫn tới ngạt nước và không qua khỏi.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Trà Tập sạt lở.

Ngay khi nắm thông tin, UBND xã, đại diện Trường Tiểu học Chu Văn An đến động viên, chia buồn với gia đình.

Liên quan đến tình hình mưa lớn, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập thông tin thêm, trong ngày 26/10, mưa lớn khiến lượng lớn đất, cát và nước từ trên đoạn đường ATK đang thi công chảy về khu dân cư Cheng Tong, làng Ngok Nâm, nguy cơ ngập trong các tuyến đường nội bộ, tràn vào nhà dân. Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm.

Tại thôn 1, có 15 hộ bị sạt mái taluy hiên, nguy cơ hư hỏng nhà đang thực hiện sắp xếp dân cư. Chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời các hộ có người ở đến nơi an toàn.

