Triệt phá nhóm 'Cô tiên thơm' bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

(VTC News) -

Ngày 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án 125T.

Theo Cục C04, tháng 10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia.

Từ những dấu hiệu ban đầu, C04 nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Số cần sa bị thu giữ trong giai đoạn 1.

Ngày 25/10/2024, C04 xác lập chuyên án trinh sát bí số 128T.

Kết quả xác minh cho thấy, sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số đối tượng người Việt đã sang đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ.

Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào, đưa về Việt Nam.

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Sau một thời gian đi sâu xác minh, Cục C04 xác định cầm đầu đường dây là Đặng Sử Hòa và đối tượng khác, đều đang trốn ở nước ngoài.

Số cần sa bị thu giữ trong giai đoạn 2.

Cục C04 cho biết các đối tượng tạo lập các hội nhóm trên nền tảng Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai. Việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc; sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển.

"Toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng, không ai biết mặt ai, không biết địa chỉ của nhau. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.

Mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết", C04 thông tin.

Theo C04, khi chủ bên Thái Lan thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi, tiền hàng sẽ được chuyển thẳng cho đối tượng bên Thái Lan, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường không thu được tiền.

Trong khi đó, người muốn làm “kho” phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra.

Cần sa được nguỵ trang bên trong các hộp đồ.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng ngụy trang cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng, nhãn khô nhằm che giấu mùi đặc trưng của cần sa; thời điểm giao nhận hàng là vào ban đêm, tại các điểm hẹn vắng, xa nơi cư trú.

Để phá án, Cục C04 đã huy động lực lượng trinh sát giám sát di biến động của các đối tượng ở nhiều tỉnh thành, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế, trực tiếp sang Thái Lan để khảo sát hiện trường, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các cơ quan chức năng sở tại.

Chuyên án được chia thành 3 giai đoạn phá án, mỗi giai đoạn các đối tượng đều thay đổi tuyến vận chuyển, để tránh bị phát hiện.

Giai đoạn 1 vào ngày 15/11/2024, tại Dĩ An, Bình Dương (cũ), C04 bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa. Cùng lúc, hàng loạt mũi công tác đồng loạt khám xét kho hàng ở TP.HCM, Bắc Giang, Đồng Nai..., bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ 550kg cần sa khô, 10kg cao cần sa.

Tiếp đó, ngày 12/3, Cục C04 khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TP.HCM, thu giữ 211kg cần sa khô, 3kg tinh dầu cần sa, bắt giữ 6 đối tượng.

Đến ngày 4/10, cảnh sát phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên; thu giữ 276kg cần sa khô, 3 ô tô, 18 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; bắt giữ 10 đối tượng.

Đến nay, chuyên án đã thu giữ hơn 1 tấn cần sa, 26 đối tượng bị bắt giữ. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển cần sa lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh thành, thu được số lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay.

Cục C04 đang đấu tranh mở rộng các vụ án.