Trao giải Hành trình sáng tạo video ngắn 'Việt Nam: Đi để yêu!'

(VTC News) -

Sau ba tháng diễn ra sôi nổi, cuộc thi sáng tạo video du lịch trên YouTube Shorts “Việt Nam: Đi để yêu!” với thông điệp "Đi Để Chill, Feel Để Yêu" do Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) phối hợp cùng YouTube và MCV Group tổ chức đã chính thức khép lại, ghi dấu ấn đậm nét trong cộng đồng sáng tạo nội dung và những người yêu du lịch.

Cuộc thi đã thu hút hàng trăm video dự thi đến từ các nhà sáng tạo nội dung, các bạn trẻ và du khách khắp mọi miền đất nước. Với hàng triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng số, chương trình trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam theo hướng số hóa, hiện đại.

Ban Tổ chức đã vinh danh các tác phẩm xuất sắc nhất gồm có: 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba, 03 Giải Khuyến khích và các phần quà lưu niệm dành cho Top 20 tác phẩm nổi bật. Những video đạt giải cũng được giới thiệu trên kênh YouTube chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, góp phần lan tỏa rộng rãi hơn đến công chúng.

Chia sẻ sau khi giành giải Nhất, Đại diện kênh QUY NHƠN TOURIST cho biết: “Cuộc thi là cơ hội để tập thể Quy Nhơn Tourist thể hiện tình yêu với quê hương bằng góc nhìn riêng. Mỗi chuyến đi, mỗi khung hình là một câu chuyện về con người và văn hóa Việt Nam. Quy Nhơn Tourist rất vui khi thông điệp của mình có thể góp phần lan tỏa tình yêu đó đến nhiều người hơn.

Tham gia cuộc thi cũng giúp chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của video ngắn trong việc kể chuyện và truyền cảm hứng du lịch. Nhân dịp này chúng tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo nên một sân chơi bổ ích cho cộng đồng yêu du lịch. Quy Nhơn Tourist mong rằng, sẽ có thêm nhiều bạn trẻ với sức sáng tạo của mình sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế - bằng chính trải nghiệm và tình yêu chân thành dành cho đất nước.”

Ông Hoàng Quốc Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) - cho biết: “Xin chúc mừng những tác giả xuất sắc đã đạt giải trong cuộc thi “Việt Nam: Đi để yêu!”, đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà sáng tạo nội dung, các bạn trẻ và du khách đã tích cực tham gia cuộc thi.

Đặc biệt, với sự đồng hành, hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ YouTube và MCV Group đã góp phần tạo nên một sân chơi sáng tạo, đầy cảm hứng, góp phần thiết thực hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Thành công của cuộc thi là minh chứng cho định hướng đúng đắn của ngành Du lịch về ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng các nền tảng trực tuyến và sáng tạo nội dung trong công tác xúc tiến, quảng bá, giúp hình ảnh Việt Nam hấp dẫn, thân thiện được lan tỏa nhanh chóng, sinh động và gần gũi hơn tới du khách trong nước và quốc tế”.

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Bộ phận Quan hệ Đối tác YouTube Việt Nam và Thái Lan, cho biết: “Quan hệ hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã thể hiện rõ sứ mệnh của chúng tôi: Trao quyền cho các nhà sáng tạo nội dung kể những câu chuyện và đam mê của họ đến với thế giới.

Những video đạt giải thực sự đã nắm bắt được tinh thần của ‘Đi để yêu!’, cho thấy sự sáng tạo của các nhà làm nội dung Việt Nam khi tận dụng sức lan tỏa nhanh chóng của YouTube Shorts để biến hành trình cá nhân thành nguồn cảm hứng toàn cầu. Chúng tôi tự hào khi YouTube là nền tảng giúp thế giới khám phá tinh thần chân thật và sống động của Việt Nam.”

Bà Đỗ Thị Duyên, Giám đốc Digital, MCV Group, chia sẻ: “Đồng hành cùng cuộc thi, chúng tôi mong muốn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước bằng cách thức sáng tạo và gần gũi với công chúng. Đây không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là cơ hội để gắn kết cộng đồng và khẳng định sức mạnh lan tỏa của các nhà sáng tạo trẻ.”

Với những kết quả đạt được, cuộc thi “Việt Nam: Đi để yêu!” khẳng định sức hút mạnh mẽ của hình thức video ngắn trong truyền thông du lịch, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để cộng đồng sáng tạo tiếp tục đồng hành, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch quốc tế.