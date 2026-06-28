Trang Pháp trượt đội hình thành đoàn ở 'Đạp gió' Trung Quốc, khán giả tiếc nuối

(VTC News) -

Chung kết chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc diễn ra tối 27/6, công bố 12 nghệ sĩ góp mặt trong đội hình thành đoàn. Trang Pháp - đại diện Việt Nam không có tên trong danh sách này.

Theo kết quả, 12 nghệ sĩ thành đoàn gồm Tăng Bái Từ, Trương Nguyệt, Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Di, Đường Nghệ Hân, Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Phạm Vỹ Kỳ, Từ Khiết Nhi và An Kỳ.

Trang Pháp dừng chân ở vị trí thứ 19 trong đêm chung kết.

Trang Pháp khép lại hành trình với vị trí thứ 19 trong đêm chung kết. Việc Trang Pháp không thể thành đoàn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối bởi trước đó cô có hành trình khá ấn tượng tại chương trình. Đại diện Việt Nam liên tục gây chú ý nhờ khả năng hát, rap, sáng tác, vũ đạo và từng cùng đội giành chiến thắng ở Công diễn 5 để vào thẳng chung kết.

Trước đêm chung kết, Trang Pháp chia sẻ tâm thư dài về những áp lực khi tham gia chương trình. Là quán quân đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng Việt Nam, cô cho biết bản thân mang theo rất nhiều kỳ vọng khi bước lên sân khấu quốc tế.

Nữ ca sĩ thừa nhận việc phải học các ca khúc bằng tiếng Trung trong thời gian ngắn, liên tục thay đổi hình ảnh và thích nghi với môi trường thi đấu mới khiến cô nhiều lần kiệt sức.

"Trang sợ hãi và rất nhiều nỗi sợ đã trở thành sự thật. Dù nỗ lực đến đâu, đôi khi Trang vẫn cảm giác mình chưa từng thực sự được nhìn nhận. Cơn ác mộng của Trang đã trở thành hiện thực khi bắt đầu cảm thấy mình đang làm cho những người hâm mộ quê nhà phải thất vọng. Trang cảm thấy bất lực. Trang cảm thấy kiệt sức. Trang cảm thấy tủi thân", cô chia sẻ

Dù không đạt kết quả như mong muốn, nữ ca sĩ khẳng định điều lớn nhất cô có được sau Đạp gió 2026 là tinh thần không bỏ cuộc. Với cô, hành trình này không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để vượt qua giới hạn của chính mình.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp để lại bình luận an ủi, cho rằng nữ ca sĩ đã có một hành trình đáng nhớ khi là đại diện Việt Nam tiến vào chung kết Đạp gió 2026.

Trang Pháp sinh năm 1989, được biết đến là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Cô lần đầu gây chú ý khi tham gia Nhật ký Vàng Anh (2006) và sau đó hoạt động với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ.

Cô từng có loạt hit Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Em hơi mệt với bạn thân anh, Chỉ là, Như là mơ, Chocolate... Không chỉ sáng tác, cô còn từng làm giám đốc âm nhạc cho một số chương trình, sáng tác nhạc phim..

Dù không đạt kết quả như mong muốn, nữ ca sĩ khẳng định điều lớn nhất cô có được sau Đạp gió 2026 là tinh thần không bỏ cuộc.

Năm 2023, Trang Pháp giành ngôi quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt. Tại chương trình, cô thể hiện tổng quan thế mạnh ở cả sáng tác, chơi nhạc cụ, hát, nhảy, mang đến những màn trình diễn ấn tượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Ở Đạp gió năm nay, Trang Pháp luôn là thí sinh được đánh giá cao về tài năng. Cô sở hữu giọng hát khỏe khoắn, kỹ thuật tốt lại cân bằng cả rap lẫn vũ đạo, trình diễn. Trang Pháp cũng nhiều ý tưởng biểu diễn, từ chơi nhạc cụ trên sân khấu tới múa cột, đu dây.

Dù không thể góp mặt trong đội hình thành đoàn, hành trình của Trang Pháp tại Đạp gió 2026 vẫn được nhiều khán giả đánh giá là dấu mốc đáng nhớ, góp phần giúp hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện nổi bật trên một trong những chương trình giải trí có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc..