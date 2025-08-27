TP.HCM được cử thí sinh thi học sinh giỏi quốc gia nhiều nhất cả nước

(VTC News) -

Nội dung trên nằm trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, vừa được Bộ GD&ĐT công bố.

Theo đó, kể từ năm học 2025-2026, mỗi tỉnh thành không thực hiện sắp xếp, sáp nhập sẽ được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi, riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh.

Với các tỉnh, thành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính sẽ có chỉ tiêu riêng, mỗi môn được cử từ 20-30 thí sinh, riêng TP HCM được cử 40 thí sinh.

"Quy định này nhằm tránh xáo trộn, bảo đảm quyền lợi của thí sinh", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Chi tiết số lượng thí sinh tối đa cho mỗi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của từng môn thi tại 23 tỉnh thành sau sáp nhập cụ thể như sau:

Năm học 2024-2025, cả nước có 6.482 thí sinh đăng ký dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT từ 68 đơn vị (63 tỉnh, thành và 5 đại học), tăng 663 thí sinh so với năm học 2023-2024. Các thí sinh được chọn tham gia 13 môn thi gồm: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật.

Kết quả, hội đồng chấm thi đã chọn được 3.803 thí sinh đoạt giải, chiếm 58,68% tổng số thí sinh dự thi. Trong 63 tỉnh, thành cũ, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 200 học sinh đạt giải, kế tiếp là TP.HCM với 166 giải và Hải Phòng với 102 giải.