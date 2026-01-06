Tổng quan tử vi tuổi Thìn năm 2026

(VTC News) -

Năm Bính Ngọ 2026, vận trình của người tuổi Thìn chịu tác động đan xen giữa cát tinh và hung tinh. Dưới ảnh hưởng của hung tinh Điếu Khách, bản mệnh cần đặc biệt lưu tâm đến vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình. Nếu trong họ hàng có người qua đời mà quan hệ không quá thân thiết, nên hạn chế việc đi viếng tang để tránh ảnh hưởng xấu đến trường khí sức khỏe cá nhân.

Đồng thời, sự xuất hiện của hung tinh Phù Trầm là lời cảnh báo về tai nạn sông nước. Đặc biệt, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ con trẻ, tuyệt đối không để trẻ tự ý đi bơi lội ở sông hồ khi không có người lớn, tránh xảy ra đuối nước thương tâm.

Về phương diện tài chính, năm 2026 người tuổi Thìn được quý nhân Kim Dư trợ lực. Dù là Chính Tài (thu nhập chính) hay Thiên Tài (thu nhập phụ) đều có biểu hiện xuất sắc, hứa hẹn một năm vật chất sung túc cho cả gia đình. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi vẫn là liệu cơm gắp mắm, tránh tiêu xài hoang phí hoặc vay mượn tiêu trước để không gieo rắc mầm mống rủi ro tài chính.

Sự nghiệp và tài lộc tuổi Thìn năm 2026 rất đáng mong đợi. Ảnh: XHS

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn năm 2026

Năm 2026, sự nghiệp của tuổi Thìn được nhiều cát tinh chiếu rọi, hứa hẹn đạt được những thành quả lý tưởng. Đây là thời điểm vàng để phấn đấu thăng chức và tăng lương.

Nhờ sao Kim Dư, những biến động trong năm nay mang chiều hướng tích cực. Bạn có thể được điều chuyển về trụ sở chính hoặc tiếp nhận những dự án trọng điểm, có đất để dụng võ và phát huy tài năng.

Cần cảnh giác với hung tinh Thiên Sát. Trong công việc hàng ngày, hãy giữ thái độ khiêm tốn, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, chừa cho mình một đường lui. Tránh mâu thuẫn trực diện với đồng nghiệp để không bị tiểu nhân nhòm ngó.

Năm nay đòi hỏi sự cần cù, nên tranh thủ học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng ngành nghề để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn năm 2026

Tài vận năm 2026 có xu hướng tăng tiến mạnh mẽ nhờ quý nhân Kim Dư lâm môn. Người làm công ăn lương lương thưởng tăng cao; người kinh doanh buôn bán nguồn tiền vào như nước. Thậm chí, có thể xuất hiện những khoản thu nhập bất ngờ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Thiên Sát và Thiên Giải, bản mệnh có thể đối mặt với những khoản chi ngoài ý muốn khó kiểm soát. Cần có tầm nhìn dài hạn, không nên chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt.

Nếu định mua các sản phẩm tài chính, tuyệt đối không chạy theo đám đông. Người chưa có kinh nghiệm cần tìm hiểu kỹ thị trường, trau dồi kiến thức để tránh thua lỗ nặng nề.

Chú trọng quản lý sức khỏe cũng là cách tiết kiệm chi phí y tế. Ngoài ra, nên hạn chế các mối quan hệ xã giao vô bổ để giảm bớt chi tiêu.

Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn năm 2026

Người độc thân: Việc thoát ế khá khó khăn, hoa đào (cơ hội tình cảm) ít và chất lượng không cao. Người lớn tuổi đang gấp gáp chuyện kết hôn nên hạ thấp tiêu chuẩn và có thể áp dụng phong thủy để kích hoạt vận đào hoa.

Các cặp đôi: Quan hệ khá ổn định, ít biến cố lớn. Tuy nhiên, những xích mích nhỏ và hiểu lầm là khó tránh khỏi. Cả hai cần học cách thỏa hiệp, thấu hiểu và đặt mình vào vị trí đối phương.

Người đã kết hôn: Cần đặc biệt đề phòng kẻ thứ ba. Tuổi Thìn vốn có sức hút, năm nay càng dễ bị người khác giới để ý. Trong các mối quan hệ xã giao, cần giữ khoảng cách đúng mực để tránh thị phi, tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến gia đạo.

Vận trình sức khỏe của người tuổi Thìn năm 2026

Đây là phương diện đáng lo ngại nhất trong năm 2026 do chịu sự đe dọa từ hung tinh Điếu Khách.

Cả bản mệnh và người thân đều có nguy cơ sức khỏe suy giảm. Nên đưa cả gia đình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh tật.

Thanh thiếu niên tuổi Thìn cần cảnh giác cao độ với hạn sông nước do sao Phù Trầm gây ra. Người lái xe cần tuân thủ luật giao thông tuyệt đối.

Dù vận sức khỏe không tốt, nhưng nhờ sao Thiên Giải hỗ trợ, trong nguy nan thường có may mắn xuất hiện, không đến mức rơi vào tuyệt cảnh. Bản mệnh nên tích cực tập thể dục, làm việc nhà để tăng cường sức đề kháng.

Tử vi người tuổi Thìn năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Thìn sinh năm 1952 (74 tuổi)

Bước sang tuổi 74, ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và gia đạo. Người nhà cần quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ, kịp thời đưa đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Bản thân người tuổi Thìn không nên vì tuổi cao mà mất đi nhiệt huyết, hãy giữ tinh thần lạc quan, hướng về những điều tốt đẹp để tâm trạng luôn vui vẻ.

Tuổi Thìn sinh năm 1964 (62 tuổi)

Vận thế nhìn chung thuận lợi. Dù gặp khó khăn cũng có thể dùng kinh nghiệm dày dặn để hóa giải, chuyển nguy thành an. Ở độ tuổi này, cần tránh lo âu thái quá về chuyện con cái gây áp lực tâm lý, dẫn đến mất ngủ hoặc trầm cảm. Nên điều chỉnh cảm xúc và giữ tinh thần thoải mái.

Tuổi Thìn sinh năm 1976 (50 tuổi)

Vận thế khá ổn định, sự nghiệp có quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhiều trở ngại được tháo gỡ. Ở tuổi ngũ tuần, bạn sẽ có những định hướng mới, chỉ cần tích cực thực hiện sẽ gặt hái thành công. Tuy nhiên, cần lượng sức mình, không nên tranh giành quá mức với lớp trẻ. Chỉ cần làm tốt bổn phận và phối hợp tốt với đồng nghiệp là đủ để giảm thiểu phiền não.

Tuổi Thìn sinh năm 1988 (38 tuổi)

Tổng thể vận trình suôn sẻ. Nhờ cát tinh trợ lực, dù ở tuổi trung niên vẫn có cơ hội thăng tiến tốt, thu nhập tăng đáng kể. Sự nghiệp là cơ hội song hành cùng thách thức, cần chủ động thể hiện tài năng. Về hôn nhân, dễ xảy ra bất đồng do sự can thiệp của người thứ ba. Cần giữ khoảng cách với người khác giới để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Thìn sinh năm 2000 (26 tuổi)

Năm nay chịu ảnh hưởng của hung tinh nên phát triển không ổn định. Công việc gặp khó khăn, đồng nghiệp gây khó dễ, tài năng khó thi triển. Người mới đi làm dễ bị tiểu nhân quấy phá. Cần giữ bình tĩnh, hạn chế đầu tư rủi ro cao hoặc làm việc nhóm phức tạp; không nên quá tin người. Tình cảm lứa đôi dễ rạn nứt vì chuyện kết hôn, sính lễ. Nếu không thể hòa giải, không nên miễn cưỡng.

Tuổi Thìn sinh năm 2012 (14 tuổi)

Đang ở độ tuổi dậy thì, áp lực học tập lớn cộng thêm gia đạo bất hòa và tác động ngoại cảnh khiến trẻ khó tập trung, thành tích dễ sụt giảm. Phụ huynh cần quan tâm, tạo môi trường học tập thoải mái và giao tiếp kịp thời khi con có dấu hiệu trầm cảm/áp lực. Về sức khỏe, hạn chế đồ ăn sống, lạnh, đồ ăn nhanh để tránh bệnh đường ruột.

Tử vi tuổi Thìn năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Tràn đầy năng lượng và tự tin. Công việc thuận lợi, quan hệ xã giao tốt, cơ hội thăng tiến mở ra. Tài vận ổn định nhưng cần thận trọng trong đầu tư, ưu tiên sự an toàn, tránh rủi ro.

Tháng 2: Thể hiện xuất sắc tại nơi làm việc, được lãnh đạo ghi nhận. Có nhiều cơ hội đi công tác, mở rộng tầm nhìn và quan hệ. Cần chú ý sức khỏe khi đi xa, đề phòng không hợp thủy thổ.

Tháng 3: Thời cơ tốt cho người kinh doanh, đầu tư nhờ khả năng nhạy bén với thị trường. Tuy nhiên, do quá bận rộn nên dễ lơ là gia đình, tình cảm vợ chồng/con cái trở nên xa cách. Cần sớm cân bằng lại.

Tháng 4: Tài vận bình thường, thậm chí có nguy cơ hao tài do quản lý kém. Cần chi tiêu tiết kiệm, lên kế hoạch tài chính rõ ràng để phòng ngừa rủi ro.

Tháng 5: Cần thận trọng trong việc gìn giữ tình cảm, đặc biệt là các cặp đôi trung niên. Cảm xúc chán chường dễ dẫn đến ngoại tình khi có cám dỗ. Cần tự kiểm điểm và giao tiếp nhiều hơn với bạn đời.

Tháng 6: Thể hiện năng lực lãnh đạo tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tuy nhiên, vận nhân duyên bất ổn, cần biết thu mình, khiêm tốn, tránh tự mãn kẻo bị tiểu nhân ghen ghét.

Tháng 7: Vận thế tương đối ổn định nhưng tài vận biến động. Tránh đầu tư bốc đồng. Công việc áp lực gây dao động cảm xúc, dễ tranh cãi với đồng nghiệp. Cần kiềm chế tính nóng nảy để tránh tai họa chốn công sở.

Tháng 8: Cần lý trí xem xét mọi việc. Suy nghĩ kỹ trước khi hành động để giảm thiểu khủng hoảng. Tài vận biến động lớn, nhiều người dễ vướng vào nợ nần do tiêu xài hoang phí, thấu chi.

Tháng 9: Vận thế bình ổn. Tuy nhiên, cần cảnh giác rủi ro trong đầu tư tài chính. Về tình cảm, các cặp đôi đang yêu sẽ có những nhận thức mới về mối quan hệ và quy hoạch tương lai theo hướng tích cực hơn.

Tháng 10: Vận thế khá bình đạm. Tài vận ổn định nhưng dễ thấu chi do cảm xúc thất thường. Tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến quan hệ với đồng nghiệp, cần kiểm soát tính khí.

Tháng 11: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp qua công việc hoặc đi lại. Về tài chính, cần suy nghĩ cẩn trọng, không nghe theo lời rủ rê đầu tư vào các dự án rủi ro mà chưa đánh giá kỹ khả năng tài chính của bản thân.

Tháng 12: Tháng cuối năm, người đã kết hôn dễ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng sẽ sớm giải quyết ổn thỏa. Người độc thân thu hút được người khác giới nhờ ưu điểm bản thân, tình cảm mới chớm nở, cần thời gian để phát triển.

