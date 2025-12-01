Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và dự Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, chiều 1/12, tại thủ đô Viêng-chăn, Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận Huân chương Vàng Quốc gia Lào, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư trong phát triển quan hệ Lào – Việt Nam có một không hai trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả hội đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bao gồm rất nhiều vấn đề trên tinh thần thắm tình đồng chí anh em như trong một gia đình, đây chính là cơ sở triển khai để nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai đảng và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí nhân dân đất nước Lào anh em hân hoan kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát hiệu quả của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đất nước và nhân dân Lào sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa mới, tiếp tục xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò và vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư chia sẻ với đồng chí Saysomphone Phomvihane về kết quả thành công của cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith.

Hai bên đã nhất trí nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm mức “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên đang triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; các hoạt động hợp tác giữa các Uỷ ban, cơ quan của Quốc hội được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, cả trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ sâu sắc với những mất mát do bão lũ gây ra đối với nhân dân Việt Nam và tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung. Chủ tịch Saysomphone Phomvihane khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả công tác giám sát các Thỏa thuận cấp cao và Hiệp định hợp tác, đặc biệt là các dự án kinh tế quan trọng, nhằm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh dù tình hình có diễn biến như thế nào đi chăng nữa, quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết Việt Nam không thay đổi. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương ngày càng phát triển hiệu quả và sâu sắc hơn. Quan hệ quốc hội phát triển mạnh mẽ với các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban, hai Quốc hội cùng nhau soạn cuốn sách 50 năm quan hệ Quốc hội Lào – Việt Nam.

Tại hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất một số biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, trong đó tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai Quốc hội cũng cần thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi triển khai hiệu quả các Thoả thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và Thoả thuận hợp tác giữa hai Chính phủ. Quốc hội hai nước cần phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát triển khai các thoả thuận song phương; tăng cường giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế/cơ chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và địa phương hai nước hợp tác bền vững, cùng có lợi.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực, phù hợp lợi ích, quan tâm của mỗi nước, hài hoà chung với lập trường của ASEAN và các bên, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định để phát triển.

Ngoài ra, cơ quan lập pháp hai nước cần phát huy vai trò hơn nữa nhằm lan toả thế mạnh hợp tác giữa hai nước về chính trị và quốc phòng, an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác.

Đồng thời có các cơ chế hợp tác nhằm chung tay cùng Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và các ngành hai nước giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác hiện nay, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống, học tập, làm ăn và kinh doanh; đồng thời, đề nghị Lào tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con và các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Lào, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Lào và quan hệ hai nước.

Ngay sau Cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã dự Lễ bấm nút khai trương sách điện tử “50 năm quan hệ Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, hợp tác toàn diện và phát triển” tại Trụ sở Nhà Quốc hội Lào.