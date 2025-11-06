Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Trong đó, Trung ương thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
"Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến Chương trình Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét quyết định.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14.
Hội nghị Trung ương 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Hội nghị cũng thống nhất đánh giá điểm sáng nhất, đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" là tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư yêu cầu, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phân định thẩm quyền liên thông giữa 3 cấp cho từng lĩnh vực, xóa chồng lấn, không bỏ trống nhiệm vụ. Phân cấp phải đi kèm kiểm soát; chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ ở tỉnh, xã. Tài chính công được phân bổ theo kết quả, theo đặc điểm riêng của địa phương.
Đồng thời sớm xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm; đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu. Tổ chức một cửa liên thông số; xóa cơ chế "xin - cho", tăng trách nhiệm người đứng đầu. Xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư - đất đai - an sinh - doanh nghiệp; cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.
Nguyên tắc xuyên suốt được Tổng Bí thư quán triệt là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và "rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ nguồn lực - rõ trách nhiệm", "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "Vì Nhân dân phục vụ", "Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ".
Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, trong khi có rất nhiều công việc phải làm, nhiều chỉ tiêu công tác phải hoàn thành trong những tháng cuối năm, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương Đảng nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước và Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương mình, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XIII để góp phần cho thành công của Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư cho biết, bão số 13 có khả năng đổ bộ vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong hôm nay, do vậy Hội nghị Trung ương 14 kết thúc sớm hơn dự kiến để các Ủy viên Trung ương Đảng trở về địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ theo tinh thần "Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì Nhân dân"; triển khai phương án "4 tại chỗ" để cùng Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả của cơn bão; các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính... chủ động hỗ trợ các địa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai.