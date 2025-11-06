Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, trong khi có rất nhiều công việc phải làm, nhiều chỉ tiêu công tác phải hoàn thành trong những tháng cuối năm, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương Đảng nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước và Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương mình, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XIII để góp phần cho thành công của Đại hội XIV của Đảng.