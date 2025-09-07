(VTC News) -

Quan chức Ukraine báo cáo có các cuộc tập kích tại nhiều khu vực khác của thủ đô, đồng thời cho biết các thành phố Odessa, Krivoy Rog, Dnepr và Kremenchug cũng bị tấn công. Ông Klitschko viết trên Telegram rằng: “Một tòa nhà chính phủ bốc cháy và máy bay không người lái dường như đã bị bắn hạ".

Tòa nhà chính phủ Ukraine bốc cháy dữ dội sau khi trúng drone Nga. (Ảnh: Telegram)

Hư hại bên trong tòa nhà. (Ảnh: Telegram)

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận.

Hãng tin UNIAN của Ukraine chia sẻ đoạn video cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà gần Quảng trường Độc lập tại Kiev. Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko sau đó xác nhận trụ sở chính phủ bị hư hại, nói rằng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố như vậy, khi mái và các tầng trên cùng bị đánh trúng. “Lực lượng cứu hộ đang dập lửa”, bà cho biết, đồng thời công bố hình ảnh trực thăng phun nước xuống tòa nhà và ảnh chụp phần nội thất bị tàn phá nặng nề.

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết văn phòng Thủ tướng không xa tâm điểm vụ tập kích, đồng thời nhấn mạnh tại đây còn có một số phòng kỹ thuật.

Trực thăng cứu hộ sau khi tòa nhà chính phủ Ukraine bốc cháy.

(Ảnh: Telegram)

Theo chính quyền thành phố, ít nhất hai người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công vào Kiev.

Trong nhiều tháng qua, Nga thực hiện các đợt tấn công đường dài bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở liên quan đến quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa cho các cuộc tập kích mà Kiev thực hiện sâu vào lãnh thổ Nga, nhiều lần gây hư hại khu dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nga vẫn duy trì lập trường rằng họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.