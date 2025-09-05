Ukraine chế tạo tên lửa đạn đạo có tầm bắn 855 km

(VTC News) -

Tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế 2025 ở Ba Lan, Công ty Fire Point của Ukraine trình bày thông số kỹ thuật cho hai loại tên lửa đạn đạo mới FP-7 và FP-9.

Trong đó, tên lửa FP-7 có tầm bắn lên đến 200 km, vận tốc tối đa đạt 5.400 km/h, trang bị đầu đạn nặng 150 kg với độ sai lệch mục tiêu 14 m. Loại tên lửa này được thiết kế cho cuộc tấn công tác chiến ở tầm trung, tên lửa có thể được phóng từ bệ phóng mặt đất và bay tối đa 250 giây.

Mô hình tên lửa FP-5 tại triển lãm IDEX 2025 hồi tháng 2. (Ảnh: Army Recognition)

Trong khi đó, tên lửa FP-9 mạnh hơn có tầm bắn lên tới 855 km, vận tốc tối đa 7.917 km/h, tải trọng 800 kg và trần bay 70 km. Với độ sai lệch mục tiêu lên đến 20 m, FP-9 có khả năng tấn công mục tiêu nằm sâu trong hậu phương địch.

“Trọng tâm chính của chúng tôi là đạn đạo và phòng không”, đại diện công ty Fire Point cho biết trong bài thuyết trình sự kiện.

Công ty Fire Point thành lập vào năm 2023, nhanh chóng trở thành một trong những nhà thầu chính của Bộ Quốc phòng Ukraine với sản phẩm nổi bật là dòng máy bay không người lái FP-1. Tháng trước, công ty vừa công bố tên lửa hành trình Flamingo, có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bay 3.000 km.

Cùng thời điểm, quân đội Mỹ cũng trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để sản xuất tên lửa Patriot. Đây là đơn đặt hàng tên lửa Patriot lớn nhất từ ​​trước đến nay. Lockheed cũng đang sản xuất phiên bản mới nhất của tên lửa đánh chặn trang bị cho Patriot, được gọi là PAC-3 MSE, với chi phí khoảng 4 triệu USD mỗi tên lửa, theo các tài liệu ngân sách của Quân đội.

Kho tên lửa Patriot của Mỹ chỉ còn 1/4 mức tối thiểu, sau khi viện trợ ồ ạt cho Ukraine và tiêu hao lớn vì đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Thông tin này được tờ Guardian (Anh) đăng tải đầu tiên, trong đó mô tả tình trạng kho Patriot của Mỹ là “sự cạn kiệt đáng báo động”. Nhiều chuyên gia quốc phòng phương Tây đồng thuận với nhận định này. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng chính tình trạng thiếu hụt mang tính hệ thống là lý do chủ chốt khiến chính quyền ông Trump ra quyết định tạm dừng chuyển các lô Patriot tiếp theo cho Ukraine, bất chấp yêu cầu khẩn thiết từ Kiev.