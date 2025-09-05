UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

(VTC News) -

Chỉ huy tác chiến máy bay không người lái hàng đầu của Ukraine Robert "Madyar" Brovdi cho biết UAV Ukraine thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga vào rạng sáng 5/9 trong đó có nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga thuộc tập đoàn Rosneft ở Ryazan, cách Moskva khoảng 180km về phía Đông Nam.

Ngọn lửa bốc lên sau tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan sau khi bị UAV Ukraine tấn công. (Ảnh: RusNews)

Người dân ở thành phố Ryazan nói với hãng truyền thông Shot rằng họ nghe thấy tiếng nổ vào khoảng 2h sáng, sau đó là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên bầu trời. Những bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu nằm ở rìa phía nam thành phố.

Cơ sở này có công suất 13,8 triệu tấn mỗi năm, từng bị UAV Ukraine tập kích hôm 2/8, buộc 2 trong 3 dây chuyền chính phải ngừng hoạt động.

Thống đốc khu vực Pavel Malkov tuyên bố 8 UAV bị bắn hạ trên vùng Ryazan Oblast và nhiều mảnh vỡ rơi xuống khu công nghiệp, không có thương vong hay thiệt hại nào đối với khu dân cư. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông tin về vụ cháy tại nhà máy lọc dầu.

Tại tỉnh Luhansk, người dân địa phương báo cáo có khói đen bốc lên trong khu vực vào đêm ngày 4/9. Ông Madyar cho biết máy bay không người lái của Ukraine tấn công kho dầu của khu vực, dù mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố bắn hạ 92 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm. Thời gian gần đây, Ukraine tăng cường nhiều cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở năng lượng của Nga, nhắm vào nhà máy lọc dầu và kho chứa để cắt giảm ngân sách của Moskva.

Chỉ riêng trong tháng 8, Ukraine tấn công ít nhất 12 nhà máy lọc dầu, số cơ sở bị tê liệt chiếm hơn 17% tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày.