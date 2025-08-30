Ukraine tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga

(VTC News) -

Quân đội Ukraine tuyên bố đã tập kích UAV vào hai nhà máy lọc dầu Krasnodar và Syzran của Nga vào đêm 29/8.

Cơ quan chức năng Krasnodar cho biết các mảnh vỡ UAV rơi xuống làm hư hại một khu vực của nhà máy lọc dầu và gây hỏa hoạn trên diện tích 300m2. Đám cháy sau đó đã được dập tắt và không có thương vong, toàn bộ nhân viên tại cơ sở đã được sơ tán an toàn.

Ukraine cũng tấn công nhà máy lọc dầu Syzran ở vùng Samara, cơ sở có công suất chế biến khoảng 8,5 triệu tấn dầu mỗi năm. Thống đốc vùng Samara xác nhận vụ tấn công nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, Ukraine tố Nga tấn công, gây thiệt hại cho văn phòng của EU và Anh tại Kiev.

Sự việc xảy ra một ngày trước khi phái đoàn Ukraine đến gặp phái đoàn của Tổng thống Trump tại New York để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Các cuộc không kích của Nga sử dụng 598 máy bay không người lái và 31 tên lửa, trong đó có 9 tên lửa đạn đạo.

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tổng cộng 26 tên lửa và 563 máy bay không người lái của Nga. Theo Ukraine, ít nhất 13 địa điểm đã bị tấn công trực tiếp.

Trong thông báo trên Telegram, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, ông Tymur Tkachenko, cho biết, ít nhất 23 người đã thiệt mạng.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump "không hài lòng về tin tức này, nhưng ông cũng không ngạc nhiên". Bà Leavitt nói thêm, ông Trump sẽ có phát biểu về vấn đề này.