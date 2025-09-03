Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh Ukraine 'bằng vũ lực' nếu không thể đàm phán

(VTC News) -

Theo CBS, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 nói với Kiev rằng có cơ hội chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thông qua đàm phán "nếu lẽ thường thắng thế", nhưng ông sẵn sàng chấm dứt bằng vũ lực nếu đó là cách duy nhất.

Ông đưa ra phát biểu này tại Trung Quốc vào cuối chuyến thăm. Tổng thống Putin cho biết ông nhận thấy "một tia sáng cuối đường hầm" khi Mỹ nỗ lực, chân thành tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ rằng nếu lý trí chiến thắng, chúng ta có thể đạt giải pháp chấp nhận được để chấm dứt xung đột này. Đó là giả định của tôi", ông Putin nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

"Đặc biệt là khi chúng ta có thể thấy được quan điểm của chính quyền Mỹ hiện tại dưới thời Tổng thống Trump, và chúng ta không chỉ thấy những tuyên bố của họ, mà còn thấy được mong muốn chân thành của họ trong việc tìm kiếm giải pháp này. Hãy cùng xem tình hình diễn biến thế nào. Nếu không, chúng ta sẽ phải giải quyết mọi nhiệm vụ trước mắt bằng vũ lực".

Ông Putin cũng cho biết sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine nếu ông Zelensky đến Moskva, nhưng vẫn chưa rõ liệu một cuộc gặp như vậy có đáng hay không.

Tổng thống Nga nhắc lại quan điểm của mình rằng ông Zelensky - người không thể tái tranh cử do thiết quân luật mặc dù nhiệm kỳ chính thức đã hết hạn - không có tư cách hợp pháp cho các thỏa thuận. Kiev thẳng thừng bác bỏ điều đó, nói rằng không thể tổ chức các cuộc bầu cử phù hợp trong thời chiến.

Trước đó, ông Zelensky đã thúc giục để gặp ông Putin và thảo luận về các điều khoản của một thỏa thuận khả thi mặc dù hai bên vẫn còn nhiều khác biệt. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Washington cần trừng phạt Moskva một lần nữa nếu ông Putin không đồng ý.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã cố gắng làm trung gian cho một giải pháp hòa bình - cũng cho biết ông muốn hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine gặp nhau và từng nói về các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Nga.