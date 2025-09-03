Ông Putin và ông Kim Jong-un gặp song phương tại Bắc Kinh

(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên là khách mời danh dự tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc diễn ra vào sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tận dụng cơ hội này để tổ chức cuộc gặp song phương. Cuộc hội đàm diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi Tổng thống Nga đang lưu trú trong chuyến thăm Trung Quốc lần này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin Putin (phải). (Ảnh: TASS)

Theo Reuters, từ sau hiệp ước được Nga và Triều Tiên ký vào tháng 6/2024, một liên minh tương tự giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nếu hình thành có thể làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quyết định của ông Kim Jong-un về việc tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc từng công bố vài ngày, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn nối lại ngoại giao với Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington.

Nhiều chuyên gia cũng đánh giá chuyến đi của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Việc thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh cũng sẽ phần nào củng cố vị thế của Bình Nhưỡng nếu nối lại đàm phán với Washington.

Trước đó, ông Tổng thống Putin cũng đi dạo quanh dinh thự Trung Nam Hải cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đi cùng họ còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và Đại sứ Nga tại Bắc Kinh Igor Morgulov.

Dinh thự Trung Nam Hải là một trong những quần thể cung điện và công viên cổ ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, nơi đặt trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc.