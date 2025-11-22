Tìm thấy thi thể nghi tài xế bị lũ cuốn khi băng qua cầu tràn ở Quảng Trị

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã La Lay (Quảng Trị) xác nhận, sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết có mưa, gió lạnh, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi là anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - tài xế xe đầu kéo vượt cầu tràn bị lũ cuốn mất tích).

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực gần đập thủy điện trên sông Đakrông, cách vị trí gặp nạn khá xa. Các đơn vị chức năng đang phối hợp để đưa thi thể vào bờ, đồng thời hỗ trợ gia đình nhận diện để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Tài xế cùng chiếc xe đầu kéo thời điểm gặp nạn trước khi bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), lúc 12h ngày 17/11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn T. lái đi vào giữa cầu tràn trong điều kiện nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50 - 60 cm.

Khi xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, phần thùng xe vẫn còn nằm trên mặt cầu. Lúc này, tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu.

Đến khoảng 12h25 cùng ngày, chiếc xe bị nước đẩy lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét, cuốn theo tài xế mất tích. Sáng 18/11, khi nước rút, chiếc xe bị lũ cuốn được xác định nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét; tài xế không rõ tung tích.

Ngày 19/11, sau khi nước lút, lực lượng chức năng trục vớt thành công chiếc xe đầu kéo.

Khoảng 100 người thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng xã và người dân được điều động, chia nhóm tìm kiếm.

Phạm vi tìm kiếm được mở rộng xuống hạ lưu, ca nô quần thảo dưới nước, lực lượng trên bờ men theo hai bên sông. Chính quyền xã La Lay cũng thông báo cho các xã Tà Rụt và Đakrông phối hợp tìm kiếm.

Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay triển khai 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn bà con không qua lại khu vực nguy hiểm; bố trí 2 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.