Tài xế xe tải băng qua cầu tràn bị lũ cuốn mất tích: Phát hiện quần, chìa khóa

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Hồ Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (Quảng Trị) - cho biết, từ hôm qua đến nay lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm tung tích anh Nguyễn Văn T. (SN 1977 trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - tài xế xe đầu kéo vượt cầu tràn bị nước lũ chảy xiết cuốn mất tích).

"Hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân nhưng do đêm tối, trời mưa nên gặp nhiều khó khăn. Quá trình tìm kiếm, phát hiện một chiếc quần và chìa khoá nghi vấn cao là vật dụng của nạn nhân...", Phó Chủ tịch UBND xã La Lay thông tin.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị, người dân tìm kiếm nạn nhân mất tích nhưng hiện chưa có kết quả. (Ảnh: BPCC)

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), lúc 12h ngày 17/11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay) ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn T. (SN 1977 trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) chạy theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay về hướng nội đi vào giữa cầu tràn trong điều kiện nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50 - 60 cm.

Khi xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, phần thùng xe vẫn còn nằm trên mặt cầu. Lúc này, tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu.

Chiếc xe tải bị lũ cuốn nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét nhưng tài xế chưa rõ tung tích. (Ảnh: BPCC)

Đến khoảng 12h25 cùng ngày, chiếc xe bị nước đẩy lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét và cuốn theo tài xế mất tích. Sáng 18/11, khi nước rút, chiếc xe bị lũ cuốn được xác định nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét. Tuy nhiên, tài xế không rõ tung tích.

Khoảng 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay được huy động để triển khai tìm kiếm tài xế mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay triển khai 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn bà con không qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời bố trí 2 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.