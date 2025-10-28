Nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Sáng 28/10, thông tin từ UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ giáo viên lũ cuốn trôi ở xã này.

Lực lượng chức năng xã D'ran tìm kiếm nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Người dân cung cấp

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (SN 1999, trú tại xã D’ran), giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2.

Khu vực phát hiệnthi thể cách hiện trường nữ giáo viên gặp nạn ban đầu khoảng 500m.

Trong sáng 28/10, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, chiều 27/10, trên địa bàn xã D’ran xuất hiện mưa lớn kéo dài làm một số khu vực ven suối, đường giao thông ở địa phương ngập nặng. Đến khoảng 17h30, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc chị Hân nghi bị lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.