Trục vớt xe đầu kéo bị lũ cuốn lúc băng qua cầu tràn, tài xế vẫn mất tích

Lãnh đạo UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngày 19/11, nước sông rút nhưng trời tiếp tục có mưa, nước chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm anh Nguyễn Văn T. (SN 1977 trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - tài xế xe đầu kéo vượt cầu tràn bị nước lũ chảy xiết cuốn mất tích) gặp nhiều khó khăn.

Hiện khoảng 100 người thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng xã và người dân vẫn tiếp tục chia nhóm tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng xuống hạ lưu, ca nô quần thảo dưới nước, lực lượng trên bờ men theo hai bên sông. Chính quyền xã La Lay cũng thông báo cho các xã Tà Rụt và Đakrông phối hợp triển khai tìm kiếm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tổ chức trục vớt chiếc xe đầu kéo gặp nạn, đầu và thùng xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đang trục vớt chiếc xe đầu kéo bị lũ cuốn

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), lúc 12h ngày 17/11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay) ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn T. (SN 1977 trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) chạy theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay về hướng nội đi vào giữa cầu tràn trong điều kiện nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50 - 60 cm.

Khi xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, phần thùng xe vẫn còn nằm trên mặt cầu. Lúc này, tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích tài xế nhưng hiện chưa có kết quả

Đến khoảng 12h25 cùng ngày, chiếc xe bị nước đẩy lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét và cuốn theo tài xế mất tích. Sáng 18/11, khi nước rút, chiếc xe bị lũ cuốn được xác định nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét. Tuy nhiên, tài xế không rõ tung tích.

Sau sự việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay triển khai 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn bà con không qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời bố trí 2 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.