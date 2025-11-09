Tiết kiệm bằng cách bay 3.000km từ Anh sang châu Phi để cắt tóc

(VTC News) -

Muscab Salad 22 tuổi, sống tại London, Anh, quyết định bay khoảng 3.000km đến đất nước Morocco vì muốn tiết kiệm tiền cắt tóc.

Muscab Salad sắp có công việc quan trọng cần phải đến Tây Ban Nha. Anh muốn thay đổi ngoại hình thật tươm tất, tuy nhiên dịch vụ cắt tóc ở Anh rất đắt đỏ, giá lại ngày càng tăng cao.

Muscab nhẩm tính, mỗi lần đi cắt tóc anh phải trả khoảng 35 bảng Anh ( 1,2 triệu đồng) cho thợ, thêm 6 bảng Anh (hơn 200 nghìn đồng) tiền di chuyển. Tổng cộng anh mất đến 41 bảng ( 1,4 triệu đồng).

Anh cho rằng các quốc gia khác có dịch vụ cắt tóc giá phải chăng hơn. Sau khi tìm thấy chuyến bay đến thành phố Marrakech (Morocco, một đất nước ở phía Bắc châu Phi) giá chỉ 12 bảng Anh (khoảng 420 nghìn đồng), chàng trai trẻ nhận định sang đó cắt tóc mới là cách chi tiêu tối ưu.

Muscab đi hơn 3.000km để cắt tóc và du lịch, cho rằng tiết kiệm hơn cắt tóc ở Anh.

Muscab chia sẻ: "Thợ cắt tóc của tôi tính 35 bảng Anh cho mỗi lần cắt. Đó là mức giá trung bình ở London. Tôi vốn khá trung thành với thợ quen của mình, nhưng chợt nghĩ ra rằng đi ra nước ngoài là một ý tưởng hay".

Ngoài vé máy bay 12 bảng Anh, Muscab còn tìm được một phòng khách sạn sang trọng chỉ với giá 10 bảng (gần 350 nghìn đồng), có đưa đón sân bay. Sau đó, anh lang thang tìm được một thợ cắt tóc giá rẻ chỉ 8 bảng (gần 280 nghìn đồng). Thêm tiền ăn uống đi lại, tổng chi phí cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm của anh là 39 bảng (khoảng 1,35 triệu đồng), tiết kiệm 2 bảng (khoảng 70 nghìn đồng) so với việc cắt tóc ở London.

Muscab rất hài lòng với kết quả này, nói rằng chất lượng thợ cắt tóc ổn không kém thợ Lodon. Dù phải mất thêm vài khoản chi phí nhỏ khác, anh vẫn rất hài lòng với "kỳ nghỉ cắt tóc" của mình và tự hào nói sẽ giới thiệu cách này đến tất cả bạn bè.

Ngay sau chuyến đi, Muscab bay thẳng từ Morocco đến Tây Ban Nha. Anh cũng săn được chuyến bay với chi phí rất rẻ.

Anh hào hứng giải thích thêm: "Tôi nghĩ cách này vừa vui, rẻ vừa giúp có thêm trải nghiệm. Dịch vụ cắt tóc thường rất rẻ tại các nước Ả Rập (Morocco là nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập và tiếng Ả Rập là một trong những ngôn ngữ chính thức tại đây)... Vì vậy, bạn chắc chắn nên thử, bạn sẽ có được trải nghiệm thú vị".

Muscab đăng video về chuyến đi của mình trên TikTok, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác và khiến cộng đồng mạng kinh ngạc. Một người dùng bình luận: "Tôi cũng từng nghĩ việc bay đến Morocco cắt tóc vẫn rẻ hơn ở London. Cứ mỗi lần công tác đến Morocco, tôi đều cắt tóc và rất ưng ý với mức phí phải chăng".

Một người khác chia sẻ: "Vấn đề không chỉ là cắt tóc. Đó còn là một kỳ nghỉ nữa. Tôi rất thích điều này. Tôi không chỉ cắt mà còn hay tỉa râu với mức phí cao, nên chuyến đi này chắc chắn rất đáng tiền".