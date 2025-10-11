Cho người lạ mượn ô tô 3 tỷ để đi du lịch miễn phí gây sốt ở Trung Quốc

(VTC News) -

Anh Quách (38 tuổi) sống tại Thượng Hải, Trung Quốc sở hữu một chiếc xe tải cải hoán thành nhà xe, trị giá 140.000 USD (khoảng 3,65 tỷ đồng). Nghề nghiệp của anh không được tiết lộ.

Vào tháng 8, Quách lái xe du lịch xuyên quốc gia, nhưng một tháng sau, vì nhớ nhà, anh đã bắt tàu trở về Thượng Hải. Anh để lại chiếc xe của mình trên một con phố ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Quách chia sẻ vị trí chiếc xe và thông tin chi tiết về chìa khóa trong một video trực tuyến, kèm dòng chú thích: "Chìa khóa xe ở đây. Tôi về nhà rồi. Ai muốn lấy xe thì cứ lấy sử dụng".

Chiếc nhà xe di động còn có một chiếc xe máy và một chiếc giường ngủ bên trong. Quách giải thích rằng mình không dùng chiếc xe thường xuyên, như vậy rất lãng phí. Vì vậy anh quyết định chia sẻ với những người yêu thích du lịch.

Anh Quách cùng chiếc xe độc đáo của mình tạo nên cơn sốt "tiếp sức" du lịch tại Trung Quốc.

"Đây cũng là một bài kiểm tra về lòng tin", Quách nói thêm. Anh để chìa khóa khởi động bên trong hộp xe và cài đặt mật khẩu.

Quách cho biết bất kỳ ai muốn mượn xe đều phải liên hệ với anh qua mạng để xác minh danh tính, bằng lái xe cỡ lớn và mục đích của chuyến đi. Anh cũng nói thêm rằng trên xe không hề có thiết bị định vị.

Người may mắn đầu tiên là một quân nhân nghỉ hưu họ Mạc. Vào ngày 19/9, ông Mạc cùng vợ và con gái bắt đầu chuyến đi kéo dài ba ngày trên chiếc nhà xe di động độc đáo.

Trước khi lên đường, ông quay một video hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra bất kỳ tai nạn nào.

Ông Mạc cảm nhận hành trình lần này của mình là tuyệt vời và hạnh phúc. Đồng thời, ông cùng vợ, con gái đã tận hưởng từng khoảnh khắc trên mọi cung đường đi qua.

Vào ngày cuối cùng, ông trả xe về vị trí ban đầu ở Nam Ninh và lau dọn xe sạch sẽ. "Anh Quách thật tốt bụng. Tôi muốn đáp lại lòng tốt của anh ấy bằng chính sự tử tế của mình", ông Mạc chia sẻ.

Chiếc xe được trả lại nguyên vẹn không một vết xước. Quách rất vui mừng khi có thêm những người bạn mới qua trải nghiệm này. Nhiều người khác cũng đã mượn xe tham gia trải nghiệm du lịch độc đáo này.

Quách hy vọng sẽ biến thử nghiệm của mình thành một mô hình mới cho việc chia sẻ xe ô tô miễn phí: "Tôi đang nghĩ đến việc cải tạo chiếc xe có thêm tiện năng để du khách được bảo vệ tốt hơn", anh nói về dự định tương lai.

Ý tưởng chia sẻ xe này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.

Một người dùng mạng bình luận: "Tôi ủng hộ anh Quách trong việc lan tỏa lòng tốt. Anh ấy khiến tôi tin rằng đây vẫn là một thế giới đầy tình yêu thương".

Tuy nhiên, một cư dân mạng khác lại bày tỏ lo ngại: "Việc này quá rủi ro. Nếu ai đó lái xe, gây tai nạn rồi bỏ trốn, liệu anh Quách có phải chịu trách nhiệm không? Bảo hiểm sẽ xử lý như thế nào?"