Thủ môn 20 tuổi bị bắn chết, bóng đá Thuỵ Điển rúng động

(VTC News) -

Theo The Sun, thủ môn trẻ Hugo Mosshagen đầy triển vọng của bóng đá Thụy Điển đã thiệt mạng trong vụ nổ súng khi mới 20 tuổi, để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đội bóng và những người yêu mến anh.

Bi kịch xảy ra vào đêm muộn ngày 21/3 tại thành phố Orebro. Cảnh sát nhận được tin báo về tiếng súng tại một khu dân cư phía tây thành phố ngay trước nửa đêm. Mosshagen được đưa đi cấp cứu, nhưng các bác sĩ không thể cứu sống anh.

Đến nay, chưa có nghi phạm nào bị bắt. Cơ quan chức năng cho biết nạn nhân không có tiền án và cũng không liên quan đến các băng nhóm tội phạm. Chính điều này khiến nhiều người đặt ra khả năng đây có thể là một vụ nhầm lẫn đáng tiếc.

Cái chết đột ngột của Mosshagen đã gây chấn động làng bóng đá Thụy Điển. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều đồng đội, người hâm mộ và các CLB đã gửi lời chia buồn, tiếc thương cho một tài năng luôn ấp ủ ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Cái chết của thủ môn trẻ tuổi Hugo Mosshagen đã gây chấn động khắp Thụy Điển. (Nguồn: GB News)

Trong nỗi đau tột cùng, cha của Mosshagen - ông Joakim Gunnarsson - nghẹn ngào chia sẻ: “Ước mơ lớn nhất của con tôi là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nó đã dành tất cả cho bóng đá, và đáng lẽ năm nay sẽ là năm của nó. Trong lòng tôi giờ chỉ còn khoảng trống. Một giây trước còn giận dữ, giây sau lại sụp đổ vì mất con theo một cách không đáng có, vô nghĩa đến tàn nhẫn”.

Mosshagen từng khoác áo CLB BK Forward ở giải hạng tư (Division 2 Norra Götaland). Với anh, bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là con đường tương lai - nơi anh dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Theo lời gia đình, Mosshagen là người sống tình cảm, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Anh là con cả trong gia đình có ba anh chị em, luôn ý thức trách nhiệm và yêu thương các em. Ngoài sân cỏ, anh còn gắn bó với các hoạt động tại nhà thờ địa phương.

CLB BK Forward cũng đăng tải lời tri ân xúc động, gọi anh là “một thủ môn rất tốt bụng và tài năng, một đồng đội và người bạn đáng quý”. Các cầu thủ đã cùng nhau tổ chức một buổi tưởng niệm, đặt áo đấu và đôi găng tay của anh bên cạnh nến và hoa như một cách tiễn biệt người đồng đội.

Hàng trăm người đã tìm đến nhà thờ City Church để tiễn biệt Mosshagen, cho thấy anh được rất nhiều người yêu mến và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.