Thiếu niên 17 tuổi tỉnh lại kỳ diệu sau 19 ngày hôn mê nguy kịch

(VTC News) -

Nam thiếu niên 17 tuổi, Tuyên Quang nhập viện K trong tình trạng hôn mê do khối u não vùng tuyến tùng lan rộng, gây ứ nước não thất nguy hiểm. Gia đình đưa em đến bệnh viện trong tình thế “còn nước còn tát”, mong có phép màu cứu sống con.

Các bác sĩ ngoại thần kinh, xạ trị, hóa trị và hồi sức cấp cứu nhanh chóng hội chẩn, nhận định ca bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Trước tiên, bệnh nhân được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất xuống ổ bụng nhằm giảm áp lực do ứ nước não.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy xác định em mắc u tế bào mầm nội sọ, loại u hiếm gặp, thường xuất phát từ các tế bào mầm di chuyển bất thường trong quá trình phát triển phôi thai.

Dù phẫu thuật thành công, tình trạng hôn mê của em vẫn chưa cải thiện do khối u lan tràn rộng trong não.

Các bác sĩ quyết định bắt đầu điều trị hóa chất song song với hồi sức tích cực ngay sau phẫu thuật để ngăn khối u tiến triển nhanh hơn. Đây là bước đi đầy thách thức bởi tình trạng bệnh nhân lúc đó vô cùng nguy cấp.

Sau 10 ngày điều trị hóa chất, em tỉnh lại, có thể tự thở mà không cần máy hỗ trợ, ăn uống và đi lại được. Sự hồi phục này khiến gia đình em xúc động và gọi đó là “phép màu”.

PGS.TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, cho biết: “Khó khăn lớn nhất của ca bệnh là xử trí cấp cứu ứ nước não nhanh chóng, đồng thời phối hợp điều trị hóa chất và hồi sức hiệu quả. Việc em tỉnh lại sau 19 ngày cho thấy nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đã mang lại kết quả tốt”.

Theo Ths.BS Hoàng Thu Trang, Phó trưởng khoa Nội Nhi, bệnh viện K, u tế bào mầm nội sọ là bệnh hiếm gặp ở trẻ em, phổ biến hơn ở nam giới, khối u thường đáp ứng tốt với hóa chất và xạ trị. Bệnh viện đã và đang phối hợp với các chuyên gia quốc tế để cập nhật phác đồ điều trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả và giảm nguy cơ tái phát.