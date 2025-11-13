Người đàn ông phát hiện ung thư vú sau một năm sờ thấy khối u ở ngực

(VTC News) -

Khi nhắc đến ung thư vú, phần lớn mọi người nghĩ ngay đến căn bệnh của phụ nữ. Thực tế, nam giới cũng có thể mắc căn bệnh này - dù hiếm gặp, nhưng không kém phần nguy hiểm nếu phát hiện muộn.

Bệnh nhân nam 61 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường và viêm gan B, đến Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai khám sau khi thấy khối u ở ngực trái to dần và đau âm ỉ. Người đàn ông phát hiện khối cứng ở vùng này khoảng một năm nhưng không đi kiểm tra vì “nghĩ đàn ông thì làm gì bị ung thư vú”.

Sau khi sinh thiết, kết quả cho thấy hình ảnh mô bệnh học và hóa mô miễn dịch phù hợp với ung thư biểu mô xâm nhập. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện để đánh giá và điều trị tiếp.

Ung thư vú ở nam giới là bệnh hiếm nhưng có thật. (Ảnh minh hoạ)

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư vú ở nam giới thường được phát hiện muộn hơn so với nữ giới do sự chủ quan và thiếu hiểu biết về bệnh. Căn bệnh này phổ biến ở độ tuổi 60–70.

Thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (2025) cho thấy mỗi năm có khoảng 2.800 trường hợp ung thư vú mới ở nam giới, chiếm chưa đến 1% tổng số ca ung thư vú. Nguy cơ mắc bệnh trong đời của nam giới là khoảng 1/726 người. Đáng chú ý, gần một nửa trong số đó được chẩn đoán ở giai đoạn muộn – cao hơn đáng kể so với phụ nữ (33%).

Tại châu Á, tỷ lệ nam giới mắc ung thư vú dao động từ 0,5–1% tổng số ca. Các chuyên gia ghi nhận xu hướng tăng nhẹ do béo phì, uống rượu, rối loạn hormone và bệnh gan mạn tính – những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết trong cơ thể nam giới.

Một số yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh gồm: tuổi cao, đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2, mất cân bằng hormone (tăng estrogen hoặc giảm testosterone), xạ trị vùng ngực và tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú.

Nam giới nên cảnh giác khi có các dấu hiệu bất thường ở vùng ngực như: Xuất hiện cục cứng hoặc khối u nhỏ dưới da vú hoặc quanh núm vú; Da vú sần sùi, lõm, đổi màu hoặc xuất hiện vùng da sẫm; Núm vú tụt vào trong, có dịch tiết bất thường (đặc biệt nếu lẫn máu); Đau, sưng hoặc đỏ vùng ngực hoặc nách.

Theo bác sĩ Phương, ung thư vú ở nam giới là bệnh hiếm nhưng có thật, và hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc lắng nghe cơ thể, đi khám khi thấy bất thường, dù là nhỏ nhất, là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của chính mình.