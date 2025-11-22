Người đàn ông uống 1,5 lít rượu mỗi ngày phải cắt toàn bộ dạ dày vì ung thư

(VTC News) -

Người đàn ông 58 tuổi ở Hưng Yên trải qua ca phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp nội soi tại Bệnh viện K sau nhiều năm duy trì thói quen uống rượu nặng. Mỗi ngày làm vườn xong, ông lại mang rượu ra uống “cho vui”, dần thành mức hơn 1,5 lít. Lời khuyên của vợ con không khiến ông thay đổi cho đến khi những cơn đau bụng kéo dài xuất hiện.

Tại bệnh viện, kết quả nội soi và các xét nghiệm cho thấy ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Các bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1 phân tích tình trạng bệnh và thống nhất hướng điều trị: Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày, vét hạch triệt căn và thực hiện nối trong hoàn toàn.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh ung thư. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ, phẫu thuật nội soi cho hiệu quả triệt căn tương đương mổ mở nhưng mang lại nhiều lợi thế: Bệnh nhân ít đau sau mổ, giảm mất máu, nguy cơ nhiễm trùng thấp và thời gian nằm viện được rút ngắn. Số lượng hạch nạo vét và mức độ triệt để trong ung thư học cũng tương đương mổ mở nếu thực hiện ở giai đoạn phù hợp.

Với bệnh nhân này, ê kíp phải xử trí các mạch máu sát gốc, kiểm soát chảy máu trong ổ bụng và thực hiện các thao tác phức tạp hoàn toàn bằng nội soi. Nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật thành thạo, ca mổ diễn ra an toàn, thời gian phẫu thuật được đảm bảo và tổn thương được loại bỏ triệt để.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt và được lên kế hoạch hóa trị bổ trợ. Nhìn lại quãng thời gian đối diện bệnh tật, ông thừa nhận sự chủ quan của mình: “Tôi không nghĩ thói quen uống rượu lại khiến sức khỏe xuống dốc như vậy; khi vào viện mới hiểu tầm soát và giữ gìn sức khỏe quan trọng đến mức nào”.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư dạ dày cũng như nhiều bệnh ung thư đường tiêu hóa có thể phát hiện sớm nếu tầm soát định kỳ, đặc biệt bằng nội soi.