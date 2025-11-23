Người cao tuổi sợ ‘đụng dao kéo’ khi ung thư: Bác sĩ chỉ ra sai lầm

(VTC News) -

Không ít bệnh nhân cao tuổi nghĩ rằng cơ thể đã suy yếu, kèm các bệnh nền mạn tính nên khó vượt qua được một cuộc phẫu thuật lớn khi mắc ung thư. Một số người còn tin rằng đụng vào khối u sẽ khiến bệnh lan nhanh hơn, trong khi gánh nặng tài chính cũng làm gia đình thêm phần dè dặt.

PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ), cho biết đây là quan niệm sai lầm. Ông giải thích phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị triệt căn quan trọng nhất với nhiều loại ung thư giai đoạn sớm, bất kể bệnh nhân bao nhiêu tuổi.

“Khi được đánh giá tổng thể và chuẩn bị kỹ, bệnh nhân cao tuổi hoàn toàn có thể trải qua phẫu thuật an toàn”, bác sĩ nói.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt căn quan trọng nhất đối với nhiều loại ung thư giai đoạn sớm. (Ảnh minh hoạ)

Một nghiên cứu đăng trên Annals of Surgical Oncology cho thấy nhóm bệnh nhân trên 80 tuổi phẫu thuật ung thư đại trực tràng có tỷ lệ sống sau 5 năm cao hơn rõ rệt so với nhóm chỉ điều trị bảo tồn. Điều này củng cố nhận định rằng lợi ích của phẫu thuật, trong nhiều trường hợp, vượt xa những rủi ro tưởng chừng đáng sợ.

Câu chuyện của cụ ông 96 tuổi ở Nghệ An là ví dụ. Gần trăm tuổi, ăn uống kém, đầy bụng, đau âm ỉ vùng thượng vị, cụ đi khám tại ba cơ sở y tế nhưng chỉ khi đến Bệnh viện K mới phát hiện khối u 3x4 cm ở hang môn vị gây hẹp đường tiêu hóa. Kết quả sinh thiết xác định ung thư dạ dày.

Đối diện bệnh nhân lớn tuổi cùng nhiều bệnh nền, đội ngũ phẫu thuật viên đứng trước một bài toán khó. Gia đình ban đầu lo lắng, song sau khi được tư vấn rõ ràng về nguy cơ – lợi ích và các phương án điều trị, họ đồng ý phẫu thuật.

Các bác sĩ cắt gần như toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch, tái lập lưu thông tiêu hóa. Cuộc mổ thành công, hiện cụ ăn uống gần như bình thường, sức khỏe ổn định và giữ tinh thần lạc quan.

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 17.000 ca ung thư dạ dày mới theo Globocan, phần lớn phát hiện muộn nên tỷ lệ tử vong cao. Triệu chứng giai đoạn đầu thường mơ hồ như chán ăn, ợ nóng, đau tức thượng vị, khiến người bệnh dễ chủ quan. Chỉ khi xuất hiện dấu hiệu nặng như sụt cân nhanh, nôn ra máu hoặc phân đen, họ mới tìm đến cơ sở y tế, lúc này việc điều trị đã phức tạp hơn nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo người từ 40 tuổi nên tầm soát định kỳ, đặc biệt nội soi dạ dày mỗi 1-2 năm. Phát hiện sớm giúp tăng đáng kể cơ hội điều trị triệt căn và duy trì chất lượng sống, ngay cả với những người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”.

Bác sĩ Vụ nhấn mạnh: “Tuổi cao không phải rào cản cho phẫu thuật ung thư. Điều quan trọng là đánh giá đúng thể trạng và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp”.