(VTC News) -

Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) 2025-2026 là mùa giải thứ hai áp dụng thể thức 36 đội kiểu mới. Các đội bóng thi đấu vòng phân hạng (League Phase) từ hôm nay 16/9, trải qua 8 lượt trận để xác định 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mọi thể thức, giải Champions League có 6 đội bóng của cùng quốc gia tham dự. Arsenal, Man City, Liverpool, Newcastle United, Chelsea và Tottenham đều là đại diện của giải Ngoại Hạng Anh. Trong đó, Tottenham giành suất thi đấu với tư cách đội vô địch Europa League.

Giải UEFA Champions League năm 2025 khởi tranh vòng League Phase.

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Tại vòng phân hạng, các đội bóng được chia thành 4 nhóm "hạt giống". Mỗi đội bóng sẽ chạm trán 2 đại diện của từng nhóm chứ không thi đấu hết với tất cả các đối thủ còn lại.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

Các câu lạc bộ thi đấu vòng phân hạng gồm 8 lượt trận, xác định 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Đội nào tham dự Champions League?

Hai đội bóng được đặc cách tham dự Champions League là Paris Saint-Germain - đương kim vô địch giải đấu - và Tottenham - đội đứng thứ 17 ở giải Ngoại Hạng Anh mùa trước nhưng lại giành danh hiệu Europa League.

Có 27 đội thi đấu ở vòng phân hạng Champions League theo suất phân bổ về các giải vô địch quốc gia (số suất của mỗi giải được phân chia theo thành tích của tất cả các CLB đại diện quốc gia đó trong những mùa giải gần đây ở cúp châu Âu). Nhóm này gồm Man City, Liverpool, Chelsea, Newcastle United, Arsenal (Anh), Napoli, Inter Milan, Atalanta, Juventus (Ý), Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal (Tây Ban Nha), Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Frankfurt, Dortmund (Đức), Marseille, Monaco (Pháp), PSV, Ajax (Hà Lan), Sporting (Bồ Đào nha), Union SG (Bỉ), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Slavia Prague (CH Czech) và Olympiacos (Hy Lạp).

7 đội còn lại phải vượt qua vòng đấu loại là Qarabag (Azerbaijan), Pafos (Cyprus), Bodo Glimt (Na Uy), Kairat (Kazakhstan), Copenhagen (Đan Mạch), Benfica (Bồ Đào Nha), Club Brugge (Bỉ).