Tên gọi đèo Khau Phạ có ý nghĩa gì?

Cùng với Pha Đin, Ô Quy Hồ và Mã Pí Lèng, Khau Phạ là một trong "tứ đại đỉnh đèo" hùng vĩ nơi rẻo cao Tây Bắc. Đèo Khau Phạ sở hữu những đoạn đường có biên độ dốc cao cùng những khúc cua tay áo vẽ ra liên tục, đột ngột và ôm trọn quanh vách núi đá dựng đứng sừng sững.

Đèo Khau Phạ dài trên 30km, ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển và đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có...

Đèo Khau Phạ dài khoảng 30 km. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Khau Phạ nghĩa là gì?

Khau Phạ, theo tiếng của người dân tộc Thái có nghĩa là "sừng trời". Sở dĩ ngọn đèo này có tên như thế vì khi nhìn từ xa, nó tựa như một chiếc sừng mọc đứng chĩa thẳng lên trời, quanh năm sương, mây lãng đãng bao phủ.

Còn người H'Mông gọi đèo Khau Phạ là Đở Chua - nghĩa là đỉnh núi có nhiều gió. Họ coi đây là chốn linh thiêng có thể than thấu lòng trời. Bởi thế, mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, mùa màng thất bát, họ lại cùng nhau tới đèo Khau Phạ để khấn Giàng.

Đèo Khau Phạ nổi tiếng với những khúc cua tay áo. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Thời điểm thích hợp trải nghiệm đèo Khau Phạ

Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa chín (tháng 9 tháng 10). Thời điểm này, lúa trên chân ruộng bậc thang chín vàng nương. Đây cũng là thời điểm mà nhiều khách du lịch mạo hiểm chinh phục đèo để ngoạn cảnh. Những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải bước vào mùa lúa chín vàng óng. Từ trên đèo nhìn xuống, toàn bộ thung lũng hiện ra như một bức tranh khổng lồ, với gam màu vàng rực rỡ xen kẽ màu xanh non của núi rừng.

Còn nếu bạn muốn ngắm những thửa ruộng bậc thang tựa tấm gương lung linh phản chiếu mây trời vào những ngày bắt đầu mùa nước đổ, hãy đến đèo Khau Phạ trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến cuối tháng 6.

Còn nếu muốn ngắm hoa đào, hoa mận khoe sắc, bạn hãy đến Khau Phạ và mùa xuân. Còn mùa đông sẽ là thời điểm thích hợp để bạn trải nghiệm cảnh sương mù bao phủ tạo nên khung cảnh huyền ảo, tận hưởng cái lạnh của núi rừng.

Chơi gì ở đèo Khau Phạ?

Ở đèo Khau Phạ, những người ưa mạo hiểm có thể trải nghiệm hoạt động nhảy dù từ trên cao. Mức giá của hoạt động này dao động tùy theo ngày trong tuần. Từ thứ 2 đến thứ 6, giá vé là 2.190.000 VNĐ, còn vào thứ 7 – chủ nhật là 2.590.000 VNĐ.

Mức phí này đã bao gồm xe trung chuyển từ bãi hạ cánh lên bãi cất cánh (nếu không sử dụng dịch vụ này, bạn có thể được hoàn 70.000 đồng), bảo hiểm, đồ uống và dịch vụ quay phim, chụp ảnh. Du khách có thể đặt lịch bay từ 6h đến 18h, thoải mái lựa chọn khung giờ lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh của đèo Khau Phạ cũng như các ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải từ trên cao.

Nhảy dù ở đèo Khau Phạ và ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang vàng óng dưới ánh mặt trời là trải nghiệm đáng nhớ với nhiều du khách.

Trên hành trình chinh phục đèo Khau Phạ, du khách sẽ được khám phá những nét đặc trưng trong ẩm thực địa phương với các món ăn không thể bỏ qua như: Thịt lợn kẹp lá rừng nướng, xôi ngũ sắc chấm lạc, cốm Tú Lệ, táo mèo, cái hồi và cua rang muối... Đây cũng là dịp để những người di chuyển tìm hiểu đời sống của đồng bào Thái, Mông, dừng chân ở các bản La Pán Tẩn, Chế Cu Nha để trải nghiệm nhà sàn, thưởng thức rượu ngô, nghe tiếng khèn và tham gia chợ phiên vùng cao.