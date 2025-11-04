(VTC News) -

Mã Pì Lèng là một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ ở vùng núi phía Bắc nước ta, bên cạnh Ô Quy Hồ, Pha Đin và Khau Phạ. Đèo Mã Pì Lèng tuy không phải là dài nhất nhưng lại được mệnh danh là “vua” của các con đèo nhờ địa hình cực kỳ hiểm trở với những khúc quanh co, uốn lượn. Một bên đèo là núi non trùng điệp, bên kia là hẻm vực sâu thẳm.

Mã Pì Lèng sở hữu 9 khúc cua uốn lượn trên sườn núi dựng đứng, phía dưới là vực sâu hun hút trở thành nơi mà các phượt thủ khát khao chinh phục.

Những khúc cua hiểm trở của đèo Mã Pì Lèng. (Ảnh: Tien Nguyen)

Tên gọi Mã Pì Lèng có nghĩa gì?

Đèo Mã Pì Lèng được đặt tên theo bản Mả Pì Lèng thuộc Pải Lủng khi mở đường hồi những năm 1960, sau đó giới chức quản lý cung đường đã sửa đổi "Mả" thành "Mã" để thuận nghe nói trong tiếng phổ thông.

Mả Pí Lèng trong tiếng H'Mông có nghĩa là "sống mũi con ngựa". Có ý kiến cho rằng, tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi này, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa.

Đỉnh Mã Pí Lèng có độ cao khoảng 1.200 - 1.600m so với mặt nước biển. Khối núi được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến, đá vôi silic chứa các hóa thạch cách đây khoảng 426 triệu năm, bao gồm trong đó nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra. Cảnh quan khu vực này lởm chởm đá dựng, trong đó vực sâu sông Nho Quế như xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Xín Cái.

Từ nhiều năm trước, đỉnh Mã Pí Lèng nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung được coi là một "Tượng đài Địa chất". Đi trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống vực sâu, ta thấy sông Nho Quế chỉ bé như một sợi chỉ.

Năm 2009, khu vực Mã Pì Lèng được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Theo đó, danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng bao gồm: Đèo Mã Pì Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan, khu vực đỉnh đèo được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam, hẻm vực sông Nho Quế là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Thời điểm thích hợp trải nghiệm Mã Pì Lèng

Mã Pì Lèng thuộc địa phận tỉnh Hà Giang cũ. Nơi đây được ví như nàng thơ của đại ngàn, mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng. Đèo Mã Pì Lèng có thể đón du khách đến khám phá vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Nếu đến mảnh đất này trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, bạn sẽ bắt gặp sắc hoa đào, hoa mận bung nở rực rỡ. Khoảng tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh khiến cảnh sắc nơi đây trở nên đẹp nhất.

Vào tháng 9 và tháng 10, mảnh đất này khoác lên mình sắc vàng óng ánh của những cánh đồng lúa chín. Đến tháng 11, bạn có thể chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch tuyệt đẹp.

Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những địa điểm trải nghiệm quanh đèo Mã Pì Lèng

Sông Nho Quế xanh biếc uốn lượn dưới chân đèo Mã Pí Lèng, là biểu tượng của vẻ đẹp thơ mộng nơi đây. Trải nghiệm đi thuyền trên dòng sông này không chỉ mang đến cảm giác yên bình mà còn cho bạn cơ hội chiêm ngưỡng hẻm vực Tu Sản – hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Hành trình vượt qua những cung đường quanh co, uốn lượn của đèo Mã Pí Lèng là trải nghiệm đầy thách thức nhưng cũng rất đáng giá. Một bên là núi non sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm, khung cảnh hùng vĩ này mang đến cảm giác vừa hồi hộp, vừa phấn khích cho bất kỳ ai yêu thích khám phá.

Ngoài ra, nếu đứng trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng nhìn xuống, bạn sẽ ngắm được toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn - nơi được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.

Mỏm đá cheo leo tại Mã Pí Lèng là điểm dừng chân yêu thích của các tín đồ sống ảo. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của đèo Mã Pí Lèng và dòng sông Nho Quế.