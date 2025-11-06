Tên đèo Ô Quy Hồ có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Nằm ở độ cao 2.035m so với mặt nước biển, Ô Quy Hồ là một trong "tứ đại đỉnh đèo" đẹp nhất Việt Nam. Với chiều dài lên tới gần 50km, đây là con đèo dài nhất; Xếp sau Ô Quy Hồ lần lượt là đèo Khau Phạ (gần 40km), Pha Đin (32km) và Mã Pí Lèng (20km).

Đèo Ô Quy Hồ dài gần 50km. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Ý nghĩa tên gọi Ô Quy Hồ

Đèo Ô Quy Hồ lấy theo tên của bản Ô Quy Hồ gần đó. Trong tiếng H’Mông, Ô Quy Hồ có nghĩa là "vòng cung cong" - chỉ hình dáng uốn lượn quanh co của đèo giữa núi rừng hoang sơ.

Bên cạnh đó, người dân địa phương vẫn lưu truyền câu chuyện giải nghĩa cái tên này. Theo họ, tên Ô Quy Hồ bắt nguồn từ tình yêu không trọn vẹn giữa một nàng tiên và chàng trai phàm trần tên là Ô Quy Hồ. Khi buộc phải rời xa nhau, nàng tiên hóa thành chú chim lông vàng, cứ chiều chiều lại bay qua đèo gọi tên người yêu một cách da diết, khôn nguôi.

Điểm cao nhất của đèo Ô Quy Hồ được gọi là Cổng Trời. Ở nơi đây, thời tiết mát mẻ và mây phủ gần như quanh năm. Du khách có cảm giác chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào những đám mây mềm xốp.

Do đặc điểm độ cao và hướng gió, thời tiết ở hai bên Cổng Trời mang đến trải nghiệm độc đáo. Vào mùa hè khi bên kia đèo thuộc Sa Pa không khí mát mẻ, chiều và đêm lạnh, chìm dưới sương mờ; còn bên này đèo - khu vực Tam Đường lại nắng chói chang, cây cỏ úa vàng dưới ánh mặt trời. Vào mùa đông, bên phía Tam Đường ấm áp và có chút nắng, bên Sa Pa lại lạnh giá, sương mù phủ kín lối đi.

Trong tiếng H’Mông, Ô Quy Hồ có nghĩa là "vòng cung cong". (Ảnh: wikipedia)

Những điểm dừng chân không thể bỏ lỡ quanh đèo Ô Quy Hồ

Trên hành trình khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Ô Quy Hồ, du khách có thể tới thăm những địa điểm sau đây để có một chuyến đi đầy màu sắc.

Thác Bạc

Thác Bạc có độ cao hơn 200m, nằm dưới chân đèo Ô Quý Hồ. Từ trên khe núi cao, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá, lấp lánh, vì vậy được người dân gọi là thác Bạc. Trên hành trình đến với thác Bạc, du khách sẽ được đi xuyên qua những cánh rừng thông rì rào và những thửa ruộng bậc thang được hình thành qua nhiều thế hệ.

Thời điểm lý tưởng nhất đề du khách tham quan thác Bạc là từ tháng 2 đến tháng 6. Lúc này dòng chảy thác Bạc khá mạnh, khung cảnh rừng núi cũng tươi xanh và đẹp mắt hơn. Vào mùa đông, có thời điểm tuyết phủ trắng cả thác.

Thác Bạc có độ cao hơn 200m, nằm dưới chân đèo Ô Quý Hồ.

Thác Tình Yêu

Thác Tình Yêu được ví như viên ngọc ẩn giấu của Sa Pa. Thác nằm trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, gần Trạm Tôn - Núi Xế. Bắt nguồn từ đỉnh Fansipan, thác mang theo hơi thở mát lành của rừng già trước khi nhẹ nhàng đổ vào dòng Suối Vàng thơ mộng.

Thác Tình Yêu mang vẻ đẹp dịu dàng, thu hút các cặp đôi trẻ và du khách tìm kiếm sự bình yên của thiên nhiên. Tại đây, bạn sẽ được dạo bước trên con đường mòn trong rừng đầy mê hoặc được lát đá, rợp bóng cây đại thụ và hoa dại.

Khung cảnh thơ mộng của thác Tình yêu. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên)

Đồi chè Ô Long

Đồi chè Ô Quy Hồ Nằm ở độ cao 1.800m. Ngọn đồi tựa như một chiếc bát úp ngược, được xếp lớp bởi vô số bụi chè, mỗi bụi đều được cắt tỉa gọn gàng và chăm sóc kỹ lưỡng của người nông dân nơi đây.

Đồi chè Ô Long. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Không chỉ gây ấn tượng bởi những luống chè xếp tầng, nơi đây còn đặc biệt bởi sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào, được trồng xen kẽ trên triền đồi. Mùa hoa nở rộ thường vào tháng 11 đến đầu tháng 1. Sự kết hợp giữa màu xanh mướt của lá chè cùng sắc hồng phớt của hoa đào tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Đây cũng là lý do tại sao đồi chè được ví như “giấc mơ hồng giữa triền núi Tây Bắc”.