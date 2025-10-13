Tập thể dục có giúp giải rượu?

(VTC News) -

Nhiều người, đặc biệt là nam giới, có thói quen uống rượu bia vào buổi trưa hoặc tối rồi tham gia thể thao như chạy bộ, đá bóng, chơi tennis... với quan niệm mồ hôi tiết ra sẽ giúp đào thải cồn, giảm say và hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Tuy nhiên, theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Phương Đông (Hà Nội), đây là suy nghĩ sai lầm và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Việc vận động khi trong người vẫn còn nồng độ cồn khiến tim và hệ mạch máu phải chịu áp lực lớn. Cồn làm giãn mạch trung tâm và co mạch ngoại biên, khiến huyết áp dễ biến động mạnh. Nếu gắng sức tập luyện trong trạng thái này, người tập có thể bị vỡ mạch máu não, xuất huyết não hoặc thậm chí đột quỵ.

“Ngay cả chạy bộ nhẹ nhàng cũng không được khuyến khích sau khi uống rượu bia. Cách tốt nhất là để cơ thể nghỉ ngơi, cho gan thời gian chuyển hóa cồn tự nhiên”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.

Nhiều người tin rằng vận động sau khi uống rượu giúp "giải độc".

Nhiều người truyền tai nhau rằng uống càng nhiều nước sẽ càng giúp cơ thể "rửa sạch" cồn. Trên thực tế, chỉ khoảng 5-10% lượng ethanol được thải ra qua mồ hôi, nước tiểu và hơi thở. Phần lớn còn lại - lên tới 90-95% - phải được gan xử lý. Vì vậy, việc uống nước không giúp giảm nhanh nồng độ cồn như nhiều người nghĩ.

Không chỉ vậy, việc uống quá nhiều nước có thể dẫn đến rối loạn điện giải, đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh người uống rượu thường đã bị mất muối, mất kali. Uống nước càng nhiều càng làm loãng điện giải, tăng nguy cơ mệt mỏi, chuột rút, thậm chí ảnh hưởng đến nhịp tim.

Thay vào đó, bác sĩ khuyên nên bổ sung nước có chứa điện giải như oresol, nước khoáng có muối, nước chanh pha muối hoặc nước ép trái cây. Đồng thời, cần ăn các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, cháo để tránh hạ đường huyết sau khi uống rượu.

Một số người chọn cách xông hơi sau khi uống rượu để "giải rượu", cho rằng mồ hôi ra nhiều sẽ giúp cơ thể thải độc. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm.

Khi cồn đã vào cơ thể, nó ảnh hưởng mạnh đến hệ tuần hoàn, làm giãn mạch trung tâm và giảm khả năng đông máu. Việc xông hơi lúc này khiến mạch máu giãn nở bất thường, có thể gây vỡ mạch máu trong não, dẫn đến tai biến, phù não, thậm chí tử vong.

Sau khi uống rượu bia, tuyệt đối không nên tập thể dục mạnh, xông hơi hay uống quá nhiều nước. Cách tốt nhất là nghỉ ngơi, bổ sung vừa đủ nước và điện giải, ăn uống đầy đủ để hỗ trợ gan đào thải cồn một cách an toàn.

“Không có cách giải rượu nào hiệu quả bằng việc uống có kiểm soát và biết điểm dừng”, bác sĩ Mạnh kết luận.