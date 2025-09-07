5 loại đồ uống vào buổi sáng giúp giải độc cơ thể, tốt cho tiêu hoá

(VTC News) -

Nước chanh ấm

Cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới là nhấp một ngụm nước chanh ấm, giúp kích hoạt quá trình tiêu hóa và giữ nước cho cơ thể suốt cả ngày. Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, kích thích gan sản xuất enzyme giải độc, giúp đào thải độc tố khỏi cơ thể.

Mặc dù chanh vị chua, nhưng nó có chỉ số đường huyết thấp và có thể giúp điều hòa phản ứng đường huyết của cơ thể đối với các bữa ăn sau đó. Vitamin C cũng đóng vai trò trong việc điều chỉnh đường huyết.

Trà nghệ và tiêu đen

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Hindustantimes cho biết, nghệ có khả năng chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa, hạt tiêu đen có chứa piperine - giúp tăng cường hấp thụ curcumin trong nghệ.

Khi kết hợp với nhau, nghệ và hạt tiêu có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm nhiễm, giúp làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi, chướng bụng.

Trà xanh và chanh

Trà xanh chứa catechin và EGCG, giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giải độc cơ thể. Sự kết hợp trà xanh và chanh có thể giúp giảm cân, cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trà gừng

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Health Site cho biết, buổi sáng là thời điểm lý tưởng để "đánh thức" hệ tiêu hóa của bạn. Trà gừng có tác dụng kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giúp cơ thể phân hủy thức ăn và hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn.

Nước chanh và trà gừng là thức uống buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ

Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, trà gừng giúp trung hòa các gốc tự do có hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Uống trà gừng còn có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng, góp phần duy trì hơi thở thơm tho và cải thiện sức khỏe răng miệng tổng thể.

Nước ép rau cần tây

Cần tây giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ chức năng thận và gan trong việc loại bỏ độc tố. Loại nước này cũng có chỉ số đường huyết rất thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó ổn định đường huyết.

Điều này đặc biệt hữu ích cho những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc muốn duy trì năng lượng ổn định suốt cả ngày mà không bị tăng giảm đường huyết đột ngột.

Để tối đa hóa lợi ích, hãy cố gắng uống nước ép cần tây nguyên chất và không pha thêm đường hoặc các chất tạo ngọt khác. Bắt đầu ngày mới với ly nước ép xanh này không chỉ là một thói quen tốt mà còn là một khoản đầu tư tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể của bạn.