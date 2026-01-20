Tấp nập thi công dự án 1.500 tỷ đồng qua 'siêu phường' ở Đồng Nai

Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai - được thành lập sau khi sáp nhập các phường Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa và An Bình từ ngày 1/7/2025 - hiện có quy mô dân số khoảng 200.000 người, được xem là một trong những “siêu phường” của cả nước. Việc hoàn thiện tuyến đường trục trung tâm được đánh giá là hạ tầng quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực đô thị mới này.