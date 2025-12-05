Tăng tốc lắp thiết bị trong tháp không lưu Long Thành, đón chuyến bay đầu tiên

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, tại công trường dự án thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay thuộc Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hầu hết các hạng mục chính cơ bản được hoàn thành.

Những ngày đầu tháng 12, hàng trăm công nhân vẫn làm việc liên tục theo nhiều mũi để hoàn thiện công trình và lắp đặt thiết bị trước thời điểm sân bay chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên.

Tháp không lưu sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên. (Ảnh: Lương Ý)

Thi công liên tục, “chạy nước rút” tại tháp không lưu

Tại khu vực tháp không lưu - công trình trọng điểm của dự án, không khí làm việc diễn ra khẩn trương từ sáng đến đêm. Các tổ thợ được chia theo từng tầng, vừa thi công phần hoàn thiện vừa phối hợp lắp đặt các hệ thống thiết bị điều hành bay.

Phía mặt ngoài, những tấm nhôm kích thước lớn được cẩu lên theo từng cao độ và lắp đặt bằng thiết bị chuyên dụng. Công nhân tranh thủ từng khoảng thời gian hạ cẩu tháp để khép lại các mảng còn lại. Ban điều hành công trường cho biết phần hoàn thiện bên ngoài đang được triển khai theo tiến độ cuốn chiếu "đến đâu xong đến đó nhằm kịp mốc thời gian".

Kỹ sư "cắm chốt" xuyên ngày đêm để lắp thiết bị bên trong tháp không lưu. (Ảnh: Lương Ý)

Bên trong tháp, việc lắp đặt thiết bị điều hành bay được ưu tiên đẩy nhanh trong tháng 12, bao gồm hệ thống thông tin – giám sát, đài chỉ huy, bảng điều khiển và các thiết bị hỗ trợ kiểm soát không lưu. Đây là khâu quan trọng nhất nhằm đảm bảo tháp không lưu có thể vận hành thử, hiệu chỉnh trước khi sân bay đón các chuyến bay đầu tiên. Đại diện chủ đầu tư cho biết các đơn vị thi công đã tăng cường thêm nhân sự, làm việc theo ca để không ảnh hưởng tiến độ tổng thể.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần ngoài tháp không lưu sẽ hoàn tất trước ngày 15/12. Riêng hạng mục kính phấn đấu hoàn thành vào ngày 8/12, còn hệ tấm nhôm mặt đứng dự kiến xong trước 15/12.

Ngay cạnh tháp không lưu, khu nhà VIP cũng đã lộ rõ hình dáng sau thời gian gấp rút hoàn thiện. Phần mái đã thi công gần xong, giàn giáo được tháo dỡ từng phần để lộ khối công trình khang trang. Các hạng mục phụ trợ, tường kính, phòng chức năng đang được triển khai nốt.

Ghi nhận, những ngày đầu tháng 12, nhiều thiết bị đã được lắp đặt và sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12.

Tại khối nhà kỹ thuật, công nhân lắp đặt đồng loạt hệ thống vách kính và hoàn thiện các phòng làm việc. Song song đó, một bộ phận khác phụ trách vệ sinh và thu dọn mặt bằng để chuẩn bị cho giai đoạn bàn giao.

Bên ngoài, công tác sân vườn – cảnh quan cũng được chuẩn bị tổ chức trong hai ngày 14 – 15/12, bao gồm trồng cây xanh, bố trí thảm hoa, san nền và trải thảm nhựa. Việc trang trí cảnh quan được xem là bước cuối cùng để hoàn thiện tổng thể không gian điều hành bay.

Ở khu vực cách tháp không lưu không xa, hàng loạt công trình kỹ thuật khác đã cơ bản hoàn thiện, gồm trạm radar sơ cấp – thứ cấp, trạm phát sóng và thu sóng VHF kết hợp hệ thống ADS-B, trạm radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng DVOR/DME… Các hạng mục này sẵn sàng được tích hợp vào hệ thống điều hành bay đồng bộ khi sân bay đi vào vận hành.

Chủ đầu tư “cắm chốt” công trường, chuẩn bị nhân sự vận hành

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), chủ đầu tư dự án thành phần 2 cho biết lãnh đạo đơn vị đang bám sát công trường 24/24 để xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm công trình về đích đúng hạn.

Giai đoạn cuối được xem là thời điểm quan trọng nhất khi các hệ thống kỹ thuật, thiết bị giám sát – điều hành bay phải được lắp đặt đồng bộ, kiểm tra và vận hành thử liên tục.

Không khí làm việc tại tháp không lưu những ngày đầu tháng 12 diễn ra khẩn trương. (Ảnh: Lương Ý)

Ông Nguyễn Công Long, Tổng giám đốc VATM, cho biết công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ sân bay Long Thành đã hoàn tất. Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên và nhân viên khai thác đã được đào tạo bài bản, huấn luyện chuyên sâu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

“Chúng tôi thành lập ba nhóm chuyên trách gồm khai thác, kỹ thuật và an toàn – an ninh để tự đánh giá, điều chỉnh các phương án vận hành. Nhiều hệ thống độc lập cũng đã được kích hoạt để chủ động xử lý mọi tình huống khi sân bay đi vào hoạt động”, ông Long thông tin.

Hệ thống thiết bị giám sát – điều hành đang được lắp đặt. (Ảnh: Lương Ý)

Dự án thành phần 2 – các công trình phục vụ quản lý bay nằm trong tổng thể dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, khởi công ngày 29/9/2022 với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích khoảng 70.000 m², trong đó Đài kiểm soát không lưu và công trình phụ trợ chiếm 24.000 m².

Tháp không lưu được thiết kế cao 123 m, mô phỏng hình búp sen, tạo điểm nhấn hài hòa với kiến trúc nhà ga hành khách. Trên đỉnh tháp bố trí radar điều hành bay, bên dưới là cabin kiểm soát rộng 150 m² cùng hai cabin giám sát sân đỗ, mỗi cabin khoảng 70 m². Toàn bộ thiết bị được thiết kế theo công nghệ tự động hóa hiện đại, có khả năng mở rộng khi sân bay tăng công suất trong tương lai.

Ngoài tháp không lưu, dự án còn bao gồm hệ thống radar, trạm VHF, hệ thống giám sát đa điểm MLAT, hệ thống quan trắc thời tiết AWOS, cảnh báo gió đứt và hệ thống cấp điện trung thế - những cấu phần quan trọng bảo đảm an toàn bay.

Với tiến độ hiện nay, chủ đầu tư cho biết toàn bộ hạng mục chính sẽ hoàn thành theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ vận hành thử và đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành trong thời gian tới.